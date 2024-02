2024年02月03日 18時00分 サイエンス

「自分は深刻な病気なんじゃないか」と過度に心配する心気症患者は早死にしやすいことが判明



心気症(Hypochondriac)は医学的な診断や検査では大きな問題がないにもかかわらず、心身のささいな異常から「自分は病気なのではないか」と強い不安や恐怖を感じる精神疾患であり、英語では「illness anxiety disorder(IAD:疾病不安障害)」とも呼ばれます。そんな心気症の患者は、実際には深刻な病気ではないはずなのに、心気症ではない人と比べて早死にする傾向があることがわかりました。



All-Cause and Cause-Specific Mortality Among Individuals With Hypochondriasis | JAMA Psychiatry | JAMA Network

https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/article-abstract/2812786





Hypochondriacs die earlier than those who worry less about their health – what might explain this paradox?

https://theconversation.com/hypochondriacs-die-earlier-than-those-who-worry-less-about-their-health-what-might-explain-this-paradox-219986



心気症は「健康に対する過度の心配」を特徴とする精神疾患と定義することができ、多くの場合で「自分は深刻な病気を抱えている」という根拠のない信念を持っています。そのため、ささいな不調や勘違いで頻繁に医者の診察を受けたがったり、本当に致命的な病気だと診断されるのを恐れて完全に病院を避けたりするとのこと。





スウェーデンの研究チームは、スウェーデン国民に割り当てられた国民識別番号を使用し、1997~2020年にかけて心気症と診断された患者4129人を特定しました。さらに、これらの被験者と性別や年齢など人口統計学的に一致するものの心気症ではない4万1290人を抽出し、1997~2020年にかけての死亡率や死因について分析を行いました。なお、心気症の人々はそうでない人々に比べて「スウェーデン生まれ」「低学歴」「独身」「低所得」である傾向が有意に高かったと報告されています。



20年を超える調査期間中に、268人の心気症患者と1761人の心気症ではない人々が死亡し、1年間の死亡率が心気症ではない人々で1000人当たり5.5人なのに対し、心気症患者では1000人当たり8.5人と大幅に多いことが判明。心気症の人はそうでない人よりも平均で5歳若く死亡しており、死亡リスクは病死などの自然な死因と自殺などの不自然な死因の両方で増加しました。



自然死した心気症患者で多かったのは心血管系疾患や呼吸器系疾患であり、興味深いことにがんによる死亡率は増加しませんでした。この点は、心気症患者の間で「自分はがんかもしれない」という不安が広まっていることを考えると不思議だといえます。一方、不自然な死因のほとんどは自殺であり、心気症のない人々と比べると少なくとも4倍以上も自殺する割合が高かったとのことです。





心気症の人は実際のところ深刻な病気を抱えているわけではないため、他の人々と比較して寿命が短いというのは奇妙に思われます。しかし、心気症は精神障害と強い関連があることが知られており、自殺リスクが精神疾患によって高まることを考えると、自殺する割合が多いことは不自然ではありません。また、心気症患者に対して医療従事者が冷淡に接したり、本人が見下されたと感じたりしたことが、うつ病や不安障害の一因となる可能性もあります。



その一方で、自殺ではない自然死のリスクが高まる理由については説明が難しいものの、不安障害や精神疾患を持つ人は飲酒や喫煙、薬物を使用する傾向が強いため、これらの生活習慣が病気のリスクを高める可能性があります。さらに、心気症患者は家族に重篤な病気を持つ人がいたケースが多いため、病気のリスクを増やす遺伝的要因を持っている可能性もあるとのことです。



研究チームは、「このコホート研究は、心気症の人はそうでない一般集団に比べ、自然死および不自然死、特に自殺のリスクが高いことを示唆しています。心気症の発見とエビデンスに基づいたケアへのアクセスを改善することが優先されるべきです」と述べました。