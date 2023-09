2023年09月23日 18時00分 サイエンス

うつ病が2型糖尿病の直接的な原因になるとの研究結果、生活習慣病の予防にはメンタルのケアも重要に



うつ病と2型糖尿病の間には関連性があることが知られていますが、うつ病患者の活動量が低下して生活習慣病につながるのか、逆に体の不調がメンタルヘルスの悪化につながるのかは明らかになっていませんでした。遺伝子に着目した新しい研究により、うつ病が2型糖尿病の危険因子になるという因果関係が突き止められました。



Bidirectional Mendelian Randomization and Multiphenotype GWAS Show Causality and Shared Pathophysiology Between Depression and Type 2 Diabetes | Diabetes Care | American Diabetes Association

https://diabetesjournals.org/care/article/46/9/1707/153440/Bidirectional-Mendelian-Randomization-and



New study reveals depression is a risk factor for type 2 diabetes | University of Surrey

https://www.surrey.ac.uk/news/new-study-reveals-depression-risk-factor-type-2-diabetes



Depression can play direct role in developing type 2 diabetes, says study | Diabetes | The Guardian

https://www.theguardian.com/society/2023/sep/07/depression-can-play-direct-role-in-developing-type-2-diabetes-says-study



Depression a 'Direct Risk Factor' for Type 2 Diabetes

https://www.medscape.co.uk/viewarticle/depression-direct-risk-factor-type-2-diabetes-2023a1000l16



うつ病と2型糖尿病は、疲労感や睡眠時間の異常、集中力の低下など共通した症状を持つため、うつ病と2型糖尿病の間に因果関係があるのか、あるいは別の要因が2つの病気の共通の原因になっているのかはこれまで不明でした。





イギリス・サリー大学のインガ・プロコペンコ教授らの研究グループは、すでに機能がわかっている遺伝子を手がかりにして疾病の危険因子を調べるメンデル無作為化という手法を用いた研究を行いました。



研究グループはまず、イギリスとフィンランドの医療データベースから2型糖尿病患者1万9344人、うつ病と診断された患者5262人、うつ病だと自己申告した人15万3079人の記録を抽出しました。そして、遺伝情報と健康情報を元に、うつ病や2型糖尿病になった人がもう一方の症状を発症するリスクを分析しました。



その結果、うつ病が2型糖尿病の発症リスクを高める直接的な原因であることが初めて判明したほか、2型糖尿病とうつ病の両方に寄与する7つの遺伝子変異も特定されました。これらの変異は脳、すい臓、脂肪組織におけるインスリン分泌や炎症に関係するものであるため、こうした生物学的プロセスの問題がうつ病による2型糖尿病リスクの上昇につながっているのではないかと、研究者らは推測しています。





研究グループはこの説の根拠として、2型糖尿病に対するうつ病の影響の37%はBMI値で説明できることや、抗うつ薬が体重の増加を引き起こして2型糖尿病を引き起こすこと、うつ病によるストレスホルモンの分泌量の増加がインスリン抵抗性を悪化させることなどを挙げました。



うつ病が2型糖尿病の一因となっていることが判明した一方で、逆に2型糖尿病がうつ病の発症につながることを示す直接的な証拠はありませんでした。ただし、2つの疾患の間にある間接的な関係までは否定されておらず、例えば2型糖尿病との闘病の負担がうつ病の遠因になる可能性はあると考えられています。





プロコペンコ氏は、「この発見は、うつ病患者が2型糖尿病を発症するのを予防するための追加検査の必要性を示しており、うつ病に悩む患者と医療提供者の双方にとって重要な知見となるでしょう」と話しました。