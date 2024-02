面白い最終回を迎えた作品や最終回がひどかった作品を統計的分析したらこうなる

2024年02月03日 12時00分 メモ

シリーズものの作品を見ていると、最終回まで追いかけて「素晴らしいエンディングだった」と感動することもあれば、「最初は面白かったのに終盤はひどい終わり方だった」とがっかりすることもあります。ドラマシリーズの最終回がファンにとって面白かったかひどかったのかという定量的な分析を、データを題材にさまざまな分析を行うStat Significantのダニエル・パリス氏が統計的分析によってまとめています。



Which Shows Got Their Finale Right, and Which Didn't? A Statistical Analysis

https://www.statsignificant.com/p/which-shows-got-their-finale-right





ドラマシリーズは人気が高いほど長く続き、完結まで何年もかかることがあります。シリーズが長いほど視聴者の楽しみは増大しますが、物語を完結させる最終エピソードへの期待値も高まり続けます。素晴らしいフィナーレを迎えた作品は、その結末だけではなくシリーズ全体のクオリティを高めてくれるもの。一方で長いシリーズを楽しんで見ていても、最終エピソードがひどいものだと「この作品を見なければ良かった」などと思わせてしまいます。



そのような「シリーズ最終回の評判」を定量化して評価するために、パリス氏はテレビ番組やストリーミングコンテンツに関するオンラインデータベースであるIMDbからデータを取得し、「最終回のユーザー評価平均」と「最終シーズン以外の全エピソードの評価平均」を比較した数値を算出しました。この数値に応じて、特に視聴率が高かった人気の作品を「素晴らしいフィナーレ」「満足いくラスト」「残念なオチ」「大惨事」の4パターンに分類し、表に示しています。



以下の画像は、パリス氏が例として示した「ブレイキング・バッド」と「デクスター 警察官は殺人鬼」の集計結果です。表の左から3番目は「最終シーズン以外の全エピソードの評価平均」で、この数値は2つの作品が10段階で「8.61」と並んでいます。その右にある数値は「最終回のユーザー評価平均」で、「ブレイキング・バッド」は「9.9」と高評価、「デクスター 警察官は殺人鬼」は「4.7」と低評価です。一番右が「それまでのシーズンから最終回でどれだけ評価が上がったか」という割合で、この数値が高ければ高いほど「最後が良かった作品」であり、この数値が低いほど「オチが残念だった」と評価されているというわけ。





◆素晴らしいフィナーレ

パリス氏は最終回の評価平均スコアが「9.4」を超えているか、最終回の評価上昇率が「10%」を超えているものを「素晴らしいフィナーレの作品」としています。





「素晴らしいフィナーレ」リストの日本語タイトルは以下の通り。

・新スタートレック

・ビッグバン★セオリー/ギークなボクらの恋愛法則

・ジ・オフィス

・ブルックリン・ナイン-ナイン

・バフィー 〜恋する十字架〜

・フレンズ

・コミ・カレ!!

・ベター・コール・ソウル

・ブレイキング・バッド

・パーソン・オブ・インタレスト

・ミスター・ロボット

・モダン・ファミリー

・メディア王 〜華麗なる一族〜(キング・オブ・メディア)

・ザ・ソプラノズ 哀愁のマフィア

・ダーク

・デアデビル



最も最終回の評価上昇率が高かったのが「新スタートレック」。最終シーズンまでの評価は「7.34」と特別高くはありませんが、最終回の評価は「9.10」と高くなっているため、上昇率は「24.0%」となりました。また、「ザ・ソプラノズ 哀愁のマフィア」はリストの中でシリーズ平均評価が最も高いため、最終回は「9.40」とかなり高評価ですが、上昇率は「9.3%」にとどまっています。



その他、コメディ作品は最終回の評価が高くなるものが多かったとのこと。これについてパリス氏は、「コメディでは、ストーリーよりもキャラクターに重点を置いており、結末によって満足させることは難しいと感じるため、この結果には驚きました。満足のいく結末をもたらすためには、長期にわたる複雑なストーリーは必要ないのです」と述べています。



◆満足いくラスト

次に、良い最終回だけれど完璧とは言えないという「満足いくラスト」のリストが以下。最終回の評価とそれまでの評価の差が「-3%~10%」の範囲に収まっているものを含めています。





パリス氏が示した、視聴率の高い人気作品で「満足いくラスト」グループの一覧は以下の通り。

・ザ・クラウン

・Dr.HOUSE

・New Girl/ダサかわ女子と三銃士

・24 -TWENTY FOUR-

・ピーキー・ブラインダーズ

・BONES -骨は語る-

・エクスパンス -巨獣めざめる-

・LOST

・ペーパー・ハウス

・ウォーキング・デッド

・バリー

・GOTHAM/ゴッサム

・THIS IS US

・LUCIFER/ルシファー

・プリズン・ブレイク



◆残念なオチ

「残念なオチ」に分類されているのは、「評価の高い作品ほど最終回が高評価ではないだけで、シリーズ全体の評価を落とすほど悪くはない。しかし、それまでのシリーズから期待された最終回ではない」という評価のもの。それまでのシリーズから最終回の評価上昇率が「-10%~-3%」となった作品が含まれています。





パリス氏が示した「残念なオチ」作品は以下。なお、タイトルの末尾に「(新シリーズ)」と記載されているものは、いったんシリーズが完結した後、間を開けて新たなシリーズが制作された作品のケースで、新たなシリーズの最終回についての評価です。

・ハリウッド・ナイトメア

・それいけ!ゴールドバーグ家

・X-ファイル(新シリーズ)

・SHERLOCK(シャーロック)

・ブル~ス一家は大暴走!(アレステッド・ディベロプメント)(新シリーズ)

・奥様は魔女

・ダーク・マテリアルズ/黄金の羅針盤

・となりのサインフェルド

・アイ・ラブ・ルーシー

・ヴァイキング 〜海の覇者たち~

・宇宙船レッド・ドワーフ号(新シリーズ)

・クリミナル・マインド FBI行動分析課

・オリジナルズ

・ふたりは友達?ウィル&グレイス(新シリーズ)



◆大惨事

「大惨事」にカテゴライズされている作品は、前シーズン平均と最終回の評価差が「-10%以下」の作品。パリス氏はこれらの作品を「結末を見ると、最初からこの番組に興味を示さなければよかった、と思わせるでしょう」と述べています。以下のリストのうち、「ゲーム・オブ・スローンズ」と「ママと恋に落ちるまで」は、パリス氏によると「タイトルを見ただけで血が沸騰するほど怒りが沸いてくる」ほどひどい最終回だったとのこと。





パリス氏が「大惨事」の一覧として挙げた作品の日本語タイトルが以下。

・ハウス・オブ・カード 野望の階段

・ゲーム・オブ・スローンズ

・チャーリー・シーンのハーパー★ボーイズ

・デクスター 警察官は殺人鬼

・ママと恋に落ちるまで

・Scrubs〜恋のお騒がせ病棟

・シェイムレス 俺たちに恥はない

・フィアー・ザ・ウォーキング・デッド

・ウエストワールド

・スーパーナチュラル(SUPERNATURAL)

・ハンドレッド

・SUPERGIRL/スーパーガール

・オザークへようこそ

・トワイライト・ゾーン

・スタートレック



全体的な傾向として、「長く続く作品は最終回でがっかりされやすい」とパリス氏は指摘しています。「素晴らしいフィナーレ」「満足いくラスト」のうち、シーズン7以降で最終回を迎えた作品は約33%。一方で「残念なオチ」「大惨事」のリストのうちシーズン7以上続いた作品は約60%となっています。パリス氏は以前に実施した「テレビシリーズの品質が低下するシーズンの平均値」という統計で、この転換点がシーズン6あたりであると結論付けており、今回の統計で補強される結果となりました。



最後に、パリス氏は作品が制作された年代ごとの最終回評価をグラフで示しています。グラフによると、60年全体を見ると「素晴らしいフィナーレ」「満足いくラスト」の割合は上昇しており、「残念なオチ」「大惨事」の割合は減少傾向にあるため、「ドラマの終わり方はうまくなった」と言えます。しかし、2020年代は最終回の質が著しく低下。パリス氏によると、2018年以降はドラマの最終回に限った話ではなく、テレビ全体の品質が微妙に低下しているとのこと。





その原因として、ドラマコンテンツ自体が急増していることが考えられます。以下は、ストリーミングプラットフォームで英語脚本の作品のみに絞った新作コンテンツ数を示した棒グラフで、2009年から2022年で3倍近くまで増えていることがわかります。





制作されるコンテンツが急増したことで、満足いく最終回を迎えられない作品も増えています。しかし、1960年代~1980年代の番組と比較すると、作品の全体的な質は上がっています。



今回の統計結果を受けて、パリス氏は「ストリーミング時代では、シリーズを一気に見ることで、最終回を唯一の結末として受け止めてしまうことが多くなっています。しかし、個々のエピソードには個別に評価したいシーンがあり、最終回がひどいものだったとしても、それまでの作品の価値が下がるわけではありません。魅力的な最終回には価値がありますが、それが番組の評価を完全に決めてしまうような考え方は、やめるべきかもしれません」と語りました。