はげ治療に進展、幹細胞から皮膚を作ったら毛が生えてきたとの研究結果

薄毛を治療するための方法は、2020年時点では多くが「薄毛の予防」に焦点を当てており、抜け毛を完全に防いだり毛髪を復活させたりする方法はまだ開発されていないのが実情。近年の研究で 幹細胞 が薄毛治療のカギになるとして注目されていますが、新たに研究室で幹細胞から皮膚を培養したところ、毛が生えてきたという研究結果が科学誌 Nature に掲載されました。 Hair-bearing human skin generated entirely from pluripotent stem cells | bioRxiv https://www.biorxiv.org/content/10.1101/684282v1.full 3次元的に試験管内で作られた臓器を オルガノイド と呼びますが、ハーバード大学の研究者らはラボで幹細胞から皮膚のオルガノイドを作成しました。4~5カ月にわたって培養を行ったところ、幹細胞は 毛包 や 皮脂腺 、神経回路、筋肉、脂肪を含む、複数の層からなる「皮膚」へと成長したとのこと。この皮膚をマウスに移植した結果、マウスの半数の皮膚から毛が生えてきたことから、研究者はこの技術が薄毛治療のほか、がんややけど、皮膚疾患などで脱毛症状を抱える患者にとっても役立つと考えています。

2020年06月05日 10時50分00秒 in サイエンス, Posted by logq_fa

