最も安全なメッセンジャーアプリ「Signal」に画像をぼかす機能追加、警察による顔認証を利用した取り締まりへの対策か

デモはところによっては単なる「抗議活動」から「暴動」の域に至っているものがあり、パトカーが破壊される事例も報告されています。警察は活動家の写った写真や映像を集めており、顔認証技術を用いて個人の特定を行う見込みです。 Facial Recognition Is Law Enforcement’s Newest Weapon Against Protesters https://onezero.medium.com/facial-recognition-is-law-enforcements-newest-weapon-against-protestors-c7a9760e46eb

2020年06月05日 11時11分00秒 in モバイル, ソフトウェア, Posted by logc_nt

