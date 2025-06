もし人間の脳がもっと大きかったら？

人間の脳は他の生き物と比べてかなり大きい部類に入るほか、脳の重さと体重から算出される 脳化指数 も生き物の中で圧倒的に高く、知能の高さや言語能力の複雑さを生んでいます。それでは、「もし人間の脳がさらに大きかったらどのようになるのか?」という想像について、計算思考の開発と応用の専門家であるスティーブン・ウルフラム氏が解説しています。 What If We Had Bigger Brains? Imagining Minds beyond Ours—Stephen Wolfram Writings https://writings.stephenwolfram.com/2025/05/what-if-we-had-bigger-brains-imagining-minds-beyond-ours/

