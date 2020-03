椎間板ヘルニアをパンク修理のように修復する治療法が登場

Like patching a flat tire: New fix heals herniated discs https://medicalxpress.com/news/2020-03-patching-flat-herniated-discs.html 背骨は33個の椎骨で構成されていて、椎骨同士の間には線維輪と髄核でできた「椎間板」というクッションのような組織が挟まっています。この椎間板の中の髄核が、何かのはずみに背骨内部の脊柱管のほうへ漏れ出して、炎症と痛みを引き起こすのが「椎間板ヘルニア」です。

椎間板ヘルニアへの対応は「安静」が第一で、症状がひどい場合には手術も行われますが、どれだけしっかりとした対応をしても再発の危険性が伴います。コーネル大学のローレンス・ボナッサー教授が率いる共同研究チームの編み出した「パンク修理のように機能を修復する治療法」は、従来の手術と併用でき、かつ、これまでの縫合よりしっかりと手術箇所をつないでくれるものです。 Combined nucleus pulposus augmentation and annulus fibrosus repair prevents acute intervertebral disc degeneration after discectomy | Science Translational Medicine https://doi.org/10.1126/scitranslmed.aay2380

2020年03月12日 13時00分00秒 in サイエンス, Posted by logc_nt

