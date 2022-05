うつぶせで寝ることは健康に悪影響を及ぼすのか？

人々が寝る際の姿勢はさまざまであり、あお向けでないと眠れない人もいれば、横向きでないとしっくりこない人、さらにはうつぶせで寝る習慣のある人もいます。これに関して科学系メディアのZME Scienceが、「うつぶせで寝ることは健康にいいのか?」という疑問について解説しています。 Is sleeping on your stomach healthy? https://www.zmescience.com/science/is-sleeping-on-your-stomach-healthy/ うつぶせで眠る人の中には、単にうつぶせで頬を枕にのせるのが気持ちいいという人もいれば、いびきや睡眠時無呼吸症候群のリスクを減らすためにそうしている人もいます。しかし、ZME Scienceは「うつぶせで寝ることは私たちの背中に負担をかけており、睡眠の質の低下や日中の身体的不快感につながる可能性があります。特に妊娠中の女性は、可能であればこの睡眠姿勢を避けるようにしてください」と指摘しています。

2022年05月05日 23時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1h_ik

