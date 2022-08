ヨガはどのように消化を助けるのか？

ヨガ は 認知能力 や 肉体的な健康 によい影響をもたらすことが知られているほか、消化を助けて 過敏性腸症候群(IBS) の症状を改善するという 研究結果 も報告されています。ヨガが消化を助ける理由について、科学系メディアのLive Scienceが解説しています。 Yoga for digestion: How it works | Live Science https://www.livescience.com/yoga-for-digestion アメリカでは6000万人~7000万人が何らかの消化器系の不調や疾患を抱えているとのことで、その原因は食生活や睡眠習慣など多岐にわたります。アメリカの登録栄養療法士であるイブ・カリニク氏は、消化器系の問題においてはストレスも原因になっていると指摘し、「 コルチゾール のようなストレスホルモンが腸の炎症を増加させることがわかっています」「ストレスは腸の保護機能と 『善玉菌』『悪玉菌』 のバランスを損なう可能性があり、バランスの崩壊によって全身でより多くの炎症を経験するようになるのです」と述べています。また、ストレスホルモンは腸の運動にも悪影響を及ぼすため、 膨満感 や排便にも影響するとのこと。 複数 の 研究 が「ヨガを実践したIBS患者は症状が有意に軽減される」という結果を支持しており、ヨガはIBSの効果的な治療または選択肢になり得ることが示唆されています。さらにカリニク氏は、ヨガの基本的な呼吸法である 腹式呼吸 は横隔膜を上下させるため、 副交感神経 を刺激することでストレスレベルを低下させて腸の健康をサポートする可能性があると主張しています。

・関連記事

記憶力や認知力の向上などヨガが脳に与える効果を科学的に分析するとこうなる - GIGAZINE



瞑想やヨガは血圧を下げ肉体的にもストレスを減らしていることが研究で示される - GIGAZINE



ヨガの効果は認知行動療法に比べて「短期的」だと示される - GIGAZINE



瞑想やヨガの後にはエゴが著しく増大するという調査結果 - GIGAZINE



無料のヨガや瞑想、ライブなどで住民のつながりを強くし健康的に人生が送れるようデザインされた都市「レイク・ノーナ」 - GIGAZINE



自分の腸内細菌を健康にする5つの方法とは? - GIGAZINE



腸内細菌の活動が腸と脳をつなぐ神経回路に影響を及ぼして腸の運動を制御していることが判明 - GIGAZINE



ランニングを始めた人に訪れる5つのうれしい変化 - GIGAZINE



2022年08月11日 16時00分00秒 in サイエンス, 動画, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.