Huaweiがアメリカの最先端研究に100万ドル以上を寄付していることが発覚し大騒ぎに

Huawei's hand in science sponsorship shocks scholars • The Register https://www.theregister.com/2024/05/02/huawei_optics_research_sponsorship/ Bloombergによると、学生を支援するOptica Foundationが開催した光学技術研究コンテスト「Optica Foundation Challenge」の資金提供者としてHuaweiが名を連ねているとのこと。2022年のコンテスト開始以来、Huaweiは少なくとも100万ドル(約1億5500万円)を寄付し、そのお金は世界中の大学や学生に渡ったとのことです。 Optica FoundationはHuaweiがスポンサーであることを認め、透明性を高める方法を工夫すると話しました。

Huaweiがワシントンに拠点を置く財団を通じてアメリカの最先端研究に資金を提供していたことが分かり、援助団体の透明性が確保されていことを疑問視する声が上がりました。 Huawei Secretly Backs US-Based Research With Millions in Prizes Through DC Group - Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-05-02/huawei-secretly-backs-us-based-research-with-millions-in-prizes-through-dc-group

2024年05月08日 23時00分00秒 in Posted by log1p_kr

