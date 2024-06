2024年06月17日 12時00分 サイエンス

脳への電気刺激は失恋の悲しみを和らげることができる可能性



恋人との別れは深刻なもので、失恋によって生まれたトラウマには「愛のトラウマ症候群(LTS)」という固有の診断名が存在しているとのこと。しかし、イランのザンジャーン大学などの研究チームは、LTSの患者の脳に電気刺激を与えることで、失恋に伴う悲しみやネガティブさ、憂鬱(ゆううつ)を和らげる可能性があることを報告しました。



Targeting the left DLPFC and right VLPFC in unmarried romantic relationship breakup (love trauma syndrome) with intensified electrical stimulation: A randomized, single-blind, parallel-group, sham-controlled study - ScienceDirect

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022395624002796





Electrical brain stimulation can ease heartbreak, study finds | Neuroscience | The Guardian

https://www.theguardian.com/science/article/2024/jun/16/electrical-brain-stimulation-tdcs-ease-heartbreak-love-trauma-syndrome



これまでの研究でLTSによって、精神的苦痛やうつ病、不安、不眠、気分の浮き沈み、強迫観念、自殺リスクの増加、無力感、罪悪感などが引き起こされる可能性が指摘されています。



そこで研究チームは36人のLTS患者に対し、脳内の特定の部位に電気刺激を与えることができる「経頭蓋直流刺激(tDCS)」装置を装着。被験者は「背外側前頭前野(DLPFC)」に刺激が与えられるグループと「前頭前皮質腹外側部(vl-PFC)」に刺激が与えられるグループ、装置は装着するものの刺激が与えられないグループの3グループに分けられ、1日2回、各20分間の装着を計5日間続けることが求められました。







