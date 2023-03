「一目ぼれ」は欲望が生み出した幻想なのか？

見知らぬ2人がお互いを一目見て恋に落ちる「一目ぼれ」は、まさに運命を感じさせるロマンチックな出会い方の1つです。そんな一目ぼれは真実の「愛」なのか、それとも「欲望」がそうさせたに過ぎないのかについて、科学系ニュースサイトのLive Scienceが専門家の見解をまとめました。 Is love at first sight real? | Live Science https://www.livescience.com/is-love-at-first-sight-real そもそも愛とは何かという疑問に対し、神経内分泌学を手がかりに切り込んだ2016年の 研究 で、研究者は「愛は『欲望・魅了・愛着』の3つに分類され、それぞれの要素が互いに補強し合っている」と論じました。論文の著者によると、この3つは相互に関係し合っているものの、脳の中では別々のプロセスとして処理されているとのこと。 具体的には、脳の扁桃体によって調整されているテストステロンやエストロゲンといったホルモンが「欲望」に関与している一方で、相手に引きつけられる「魅了」は報酬や快感などの感覚に対して重要な働きをしている側坐核と腹側被蓋野で決定されています。また、人が誰かに魅力を感じている時はドーパミンやノルアドレナリン、コルチゾールといった神経伝達物質が作用しており、「愛着」を感じている時はオキシトシンやパソプレシンというホルモンが優位に働いている状態です。

