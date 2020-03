新型コロナウイルスの流行の勢いを国別で可視化・比較できる「COVID-19 data explorer」

・関連記事

新型コロナウイルスパニックによるトイレットペーパーや消毒剤の買い占めが海外でも発生、闇市場が形成される可能性も - GIGAZINE



消毒液はただのアルコールにあらず、おうちで作れる消毒液のレシピがムービーで公開中 - GIGAZINE



新型コロナウイルスが指数関数的に流行している可能性が示唆される - GIGAZINE



「飲酒が新型コロナウイルスに効く」と信じて27人がメタノール中毒で死亡 - GIGAZINE



新型コロナウイルス対策はとにかく「手洗い」に尽きるとWHOが様々な噂をメッタ斬り - GIGAZINE

