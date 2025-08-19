2025年08月19日 12時12分 ソフトウェア

Googleの調査結果から「ゲーム開発者の90％以上がすでにAIを活用している」ことが明らかに



ヨーロッパ最大のゲーム開発者向け会議であるdevcom2025の中で、Googleが「ゲーム開発者の90％がすでにワークフローでAIを活用している」という調査結果を発表しました。



GoogleのクラウドコンピューティングサービスであるGoogle Cloudが、2025年8月18日に開催されたdevcom2025の会場で、市場調査会社・The Harris Pollによる最新の調査結果を発表しました。The Harris Pollの調査はアメリカ・韓国・ノルウェー・フィンランド・スウェーデンのゲーム開発者615名を対象としたものです。



この調査によると、回答者の97％が「AIが業界を変革しつつある」と考えており、90％が「既にAI技術を自社のワークフローに導入している」と回答しています。この調査結果について、Googleは「ゲーム業界は『開発コストの高騰』『市場の飽和』『プレイヤーは旧作ゲームに傾倒しがち』などの問題に直面しており、今回の調査結果は継続的なイノベーションの必要性を浮き彫りにするものです」と述べました。



The Harris Pollの調査では、開発者が開発プロセスにおける創造性と効率性をどのように捉えているかが大きく変化していることも明らかになっています。開発者がどのようなタスクにAIを利用しているのか調査したところ、「反復的なタスクの自動化」(95％)、「新しいメカニクス」(93％)、「新しいジャンル」(92％)などでAIが活用されていることが明らかになりました。また、調査対象となった開発者の94％が、AI技術が既にイノベーションを推進していると回答しています。





なお、ゲーム開発者は生成AIが以下のような分野に多大な影響力を及ぼすと考えているそうです。



・ワークフローの加速

開発者の90％が、ゲーム開発ワークフローにおいて既に何らかの形でAIを活用しています。実際、95％がAIによって反復的なタスクが削減され、より戦略的かつ創造的な課題に集中できるようになったと回答しています。ワークフローの加速は、プレイテストとバランス調整(47％)、ローカリゼーションと翻訳(45％)、コード生成とスクリプトサポート(44％)といった分野で特に顕著です。



・クリエイティブイノベーションの推進

AIはクリエイティブワークフローの中核部分でも活用されており、回答者の36％がダイナミックレベルデザイン、アニメーション、ダイアログライティングにAIを個人的に活用しています。これにより、新しいゲームプレイや物語のコンセプトに関する実験が強化され(37％)、クリエイティブな探求における柔軟性が向上しています(36％)。



・プレイヤー体験の向上

AIの活用は、プレイヤーがゲームに期待するものを変えつつあり、開発者の89％がこの変化を実感しているそうです。プレイヤーは、より「生き生きとした」ダイナミックなゲームを求めており(37％)、より賢く適応力のあるノンプレイヤーキャラクター(NPC)を期待しています(34％)。開発者は、ゲームプレイに応じて変化するダイナミックな世界(23％)と、学習・適応するNPC(23％)を通じて、これらの体験を向上させる機会を見出しています。



・AIエージェントの台頭

AIエージェントとは、AIを活用してユーザーに代わって目標達成やタスク完了を行うソフトウェアシステムです。AIエージェントを活用している開発者は、よりダイナミックでインテリジェントなゲームプレイを実現するためにAIエージェントを実装しており、その内訳は44％が「ゲーム内ニーズに合わせたコンテンツ最適化」、38％が「ゲームプレイの動的なバランス調整やチューニング」に活用しています。その他の用途としては、手続き型ワールド生成(37％)や自動コンテンツモデレーション(37％)などが挙げられます。



・業界の民主化

調査によると、開発者はAIを民主化の強力なツールと捉えており、29％がAIによって小規模な独立系スタジオが既存のプレイヤーと競争できる公平な競争条件が得られると考えています。こうした楽観的な見方は、AI導入コスト(24％)、スタッフのスキルアップの必要性(23％)、AI導入の成功度測定の難しさ(22％)といった、生成AIの課題に対する深い理解とバランスが取れています。



・所有権と知的財産権に関する懸念への対応

見通しは明るいものの、調査ではAIアプリケーションやゲームにおけるデータの所有権に関する開発者の懸念(63％)も指摘されています。プレイヤーデータのプライバシー(35％)やAI生成コンテンツの所有権に関する不確実性(32％)といった課題も明らかになっています。





AIの実装に関しては、開発者は既に効果的な統合に向け明確な道筋を示しています。例えば、開発者の40％は、完全実装の前に小規模なパイロットやテストを実施することを推奨しています。同様に、39％の開発者は、AIの活用をクリエイティブなビジョンや目標と整合させる必要性を強調。さらに39％は、スタッフにAIツールのトレーニングやスキルアップを提供することの重要性を強調しています。最後に、38％の開発者は、AI実装の成功を評価するための明確な基準を設定し、合意された指標が確実に活用されることを推奨しています。



Google Cloudは実際にゲーム業界におけるAI活用事例を紹介しています。





例えば、プロのゲームスタジオ向けに設計されたエージェント型3Dコンテンツ制作プラットフォームのAtlasは、ゲーム制作に即したアセット、環境、ツール、ワークフローを生成できるというものです。単発のアセット生成ではなく、プロダクション規模のワークフローに特化しており、マルチエージェントAIシステムを通じてクリエイティブアシスタントとして機能します。



開発者は自然言語プロンプトを使用してインテリジェントなAIエージェントと共同制作を行い、出力を特定の技術的および美的目標に合わせて調整することが可能。Atlasは、Unreal Engine、Unity、Houdiniなどの業界標準のパイプラインと統合されているため、複雑なゲームを大規模に構築するチームのワークフローに最適です。



AtlasはGoogle Cloudと連携し、マルチエージェントAIインフラストラクチャを強化し、AIネイティブゲームの開発を加速させます。このプラットフォームはGoogle Cloudのインフラストラクチャ上に完全に構築されており、Vertex AIをはじめとするGoogleのモデルオーケストレーションツールを活用しているそうです。これにより、Atlasはビジョンの実現に必要な堅牢なコンピューティング基盤とオーケストレーションサポートを獲得し、ダイナミックで進化するインタラクティブエンターテインメントの新時代を切り開きます。



Atlasがどんなツールなのかは以下の動画を見るとわかります。



なお、GoogleはAIを活用した動画制作ツール「Flow」が2025年5月のリリース以来、1億本の動画を制作したことも発表しています。Googleのスンダー・ピチャイCEOも、自身のXアカウントでFlowで生成された動画の本数が1億本に到達したことをお祝いしています。



100M videos created in @FlowbyGoogle - our AI for filmmakers - since May!



Huge milestone, and now Ultra Subscribers get 2X the AI credits to keep the creativity flowing - https://t.co/EqAEJURSfg pic.twitter.com/lcVJJkb67s — Sundar Pichai (@sundarpichai) August 18, 2025



Flowで生成された動画の本数が1億本に到達したことを記念して、Google Labsは「すべてのGoogle AI Ultraユーザー向けにAIクレジットを2倍にする」「Flowのヒントやニュースの新しい情報源として@FlowbyGoogleを立ち上げる」ことを発表しています。



You have generated over 100M videos in Flow 🤯. We are SO grateful for your continued enthusiasm + support. As a token of our appreciation, here are two updates:



1.) AI credits are DOUBLED for all Ultra users

2.) We're launching @FlowbyGoogle, your new source for Flow tips and… pic.twitter.com/kpWpcGfus2 — Google Labs (@GoogleLabs) August 18, 2025