2025年08月19日 12時00分 サイエンス

「自分は不当な扱いをされている」という被害者意識が強い人は陰謀論を信じやすいとの研究結果



陰謀論の中にはいかにも怪しげで突拍子もないものが多く含まれていますが、どういうわけか一部の人々はこれらの説を信じてしまいます。世界15カ国で収集した約1万5000人の回答を分析した新たな研究では、「自分は不当な扱いをされている」という個人的な被害者意識が強い人は、陰謀論を信じやすいという結果が明らかになりました。



Victims of Conspiracies? An Examination of the Relationship Between Conspiracy Beliefs and Dispositional Individual Victimhood - Toribio‐Flórez - European Journal of Social Psychology - Wiley Online Library

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ejsp.70008





Sense of personal victimhood linked to conspiracy thinking in large international study

https://www.psypost.org/sense-of-victimhood-linked-to-conspiracy-thinking-in-large-international-study/



これまでの研究では陰謀論的な思考の原動力として、自分が属する集団が歴史的に被害を受けてきたと感じる「集団的被害者意識」に焦点が当てられることが多くありました。イギリス・ケント大学の博士研究員であるダニエル・トリビオ・フローレス氏は、「多くの陰謀論は、ある集団が強力な集団によって秘密裏に悪意を持って不当に扱われたり、標的とされたりしたという考えに根ざしています」と述べています。



しかし、特定の社会的文脈においては集団としてのアイデンティティとは無関係に、自分を「不正義による被害者」だと認識して反応することがあります。そこでトリビオ・フローレス氏らの国際的な研究チームは、人々が持つ個人的な被害者意識が陰謀論的思考とどのように関連しているのかを調査しました。



トリビオ・フローレス氏は、「私たちは自分自身を被害者だと考える傾向を示す人々に、陰謀論を信じる傾向があるのかどうかという点に興味を持っていました。これを調査するため、私たちは多国籍の研究者チームと協力し、15カ国からデータを集めました。これによって、私たちが観察したパターンが異なる文化的・社会的背景においても成立するかどうかを検証できました」と述べています。





研究チームは、国際的なデータ収集を行う前段階として、ドイツで実施された2件の調査結果を分析しました。2件の調査に参加したのは一般市民と学生を含む合計743人で、年齢層は10代から高齢者まで幅広く、いずれも女性が多数を占めていました。



被験者は、自分が不当な扱いを受けていると感じる状況に気付き、怒ったり反応したりする度合いである「victim justice sensitivity(被害者正義の感度)」を測定するための質問に回答。また、さまざまな陰謀論的思考を測定する質問にも答えたほか、1件の調査では不信感や曖昧なことへの不寛容さ、支配欲、政治的志向といったその他の特定についても尋ねました。分析の結果、被害者正義の感度と陰謀論的思考の間には、2件の調査ともに小～中程度の正の相関関係がみられました。この相関関係は、不信感や支配欲といった要因を考慮しても統計的に有意でした。





トリビオ・フローレス氏らはこの結果を受けて、オーストラリア・オーストリア・チリ・コロンビア・デンマーク・ドイツ・ギリシャ・インドネシア・メキシコ・ニュージーランド・ポーランド・ロシア・アメリカ・コスタリカを含む15カ国で、合計約1万5000人を対象にした大規模な調査を実施しました。





この記事の続きを見るには、 「広告を見る」か 「無料メンバーに登録」が必要です 広告を見る 無料メンバーに登録 無料メンバーで再ログインする場合はこちら ▼ログインでお困りの場合 パスワードを忘れてしまった場合

・その他、ログインについての質問

先ほど入力したメールアドレス宛に件名「GIGAZINE無料メンバー登録のメールアドレスの確認」というメールが送信されているので、「メールアドレスを確認するには、次のリンクをクリックしてください。」の部分にあるリンクをクリックして、認証を完了してください。

メールが届いていなければ、この直下にある「確認メールを再送信する」をクリックしてください。 確認メールを再送信する

