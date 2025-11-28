2025年11月28日 19時00分 ゲーム

大手ゲーム企業でAI導入が加速もインディーゲーム界隈では「AIフリー」が新たな売り文句として広まっている



生成AIの普及はゲーム業界にも波及しており、複数の大手ゲーム企業が開発にAIを導入しています。これに抗うかのように、一部のインディーゲームスタジオは「AIフリー」を大々的に打ち出し、AIを使用せずにゲーム開発を行っていることをアピールしています。



大手ゲーム会社は続々と開発にAIを導入しています。例えば「アサシン クリード」や「トム・クランシー シリーズ」のUbisoftは、生成AIを活用してNPCを本物の味方のように動かす実験的プロジェクト「Teammates」を発表したばかりです。



Today we’re unveiling Teammates, an AI-driven research project exploring how new tech can deepen the player experience.



More than just talk, this brand-new experiment adds depth to gameplay by going beyond AI chatbots and turning NPCs into real teammates. Find out more:… pic.twitter.com/SyISwjJ5af — Ubisoft (@Ubisoft) November 21, 2025



「EA SPORTS FC」などのスポーツゲームや「Battlefield」シリーズで知られるElectronic Arts(EA)は、アーティスト・デザイナー・デベロッパーをAIで補助するために、画像生成AI・Stable Diffusionの開発元であるStability AIと提携しました。



Today we announced that we’ve formed a strategic partnership with @EA to co-develop transformative generative AI models, tools, and workflows that empower EA’s artists, designers, and developers to reimagine how games are made.



You can learn more about our partnership here 👉… pic.twitter.com/L7egmPbGbe — Stability AI (@StabilityAI) October 23, 2025



2025年10月30日にリリースされて以来、絶大な人気を誇るARC Raidersも声優の声でトレーニングされたAIが生成した合成音声を使用しています。また、ARC Raidersは敵(ロボット)の行動とアニメーションを改善するために、機械学習を利用していることも指摘されています。



PCゲーム販売プラットフォームのSteamで販売されているゲームのうち、約7％に当たる7800タイトル以上が生成AIを使用していることも明らかになっています。なお、Steamで2025年にリリースされたタイトルに絞ると、約20％が生成AIを使用して開発された模様。



Steamで生成AIの使用を公表しているゲームは全体の7％に当たる7818本、2025年リリースのタイトルは最低でも約20％が生成AIを使用している - GIGAZINE





これに対して、インディーゲームスタジオのPolygon Treehouseは「AIを一切使わずに開発していること」を表明することで、AI利用を加速させている大手ゲームスタジオに対抗しています。



大手ゲーム企業NexonのCEOであるジュンフン・リー氏は「もはやすべてのゲーム会社がAIを使っており、これは当然の結果です」と発言していますが、Polygon Treehouseの共同創業者であるアレックス・カナリス＝ソティリウ氏はリー氏の発言を真っ向から否定し、「すべての会社がAIを使っているという発言は真実ではない」とコメントしました。



インディーゲームのUnbeatableを開発するD-Cell Gamesも、「Unbeatableのすべては、人間の手によって、いかなる生成的支援もなしに生み出されました。描かれたフレーム、書かれた言葉、彫刻されたモデル、入力されたコード、歌われた歌、演奏されたギター、そしてすべての瞬間は、私たち人間自身によって生成されたものであるため、欠陥があり、乱雑です」と投稿し、リー氏の発言に真っ向から対立しています。





また、D-Cell Gamesのプロデューサーであるジェフリー・チャオ氏は、The Vergeに対して「生成AIの使用に関する倫理的、道徳的、法的懸念のすべてに対応するのは、多大な労力の浪費です。AIの支援がなくても、品質基準を満たす成果を生み出すことは可能です」とコメントし、ゲーム開発にAIが必須ではないと主張しました。



この他、マーケティング戦略として「AI Free」というロゴを使用するインディーゲームが増えていると、The Vergeは指摘しています。

