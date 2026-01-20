2026年01月20日 11時17分 ゲーム

SteamがゲームにAIを利用しているか否かを示すAI開示ガイドラインを改訂しゲーム開発にAIツールを利用したことを開示する必要がなくなる



ゲーム業界の市場調査を行うGameDiscoverCoの創設者であるサイモン・カーレス氏が、Steamの運営元であるValveが開発開示フォームを大幅に書き直し、ゲームの開発にAIツールを使用していることを開示する必要がなくなったと指摘しています。



Steamの運営元であるValveが、AI開示ガイドラインを改訂し、ゲーム開発を支援するコードヘルパーなどのAIツールの使用について、開発者は開示する必要がないとしたことが明らかになりました。ValveはAI開示ガイドラインについて、「マーケティングやコンセプトアセットから、プレイヤーがインタラクトするゲーム内のコンテンツに至るまで、AIがコンテンツ生成に使用されている場合にプレイヤーに通知すること」と説明し、開発にAIを用いることとは別物であると説明しました。





ゲーム開発者は、生成されたアセットを指定し、ゲームプレイ中にプレイヤーがAI生成コンテンツ(画像、音声、その他のコンテンツ)とインタラクトするかどうかをチェックボックスひとつで指定することができます。



ValveがAI開示ガイドラインを導入したのは、ゲーム開発に生成AIの利用が増加し始めた2024年です。それ以来、ValveがAI開示ガイドラインを改訂したのは今回が初めてです。SteamにはAIの使用を開示しているゲームが数千本ありますが、このポリシーは依然として任意のものであり、Valve側のモデレーションによって強制されるものではありません。



そのため、多くの開発者がストアページでAI利用について開示を省略する可能性があるとゲームメディアのGameSpotは指摘。なお、ゲーム配信ストアのEpic Games Storeを運営するEpic Gamesのティム・スウィーニーCEOは、ストアフロントにおけるこのような開示について「意味がない」と指摘しています。





ゲーム業界では2026年でもAIの活用は話題の中心となっており、「ARC Raiders」におけるAI生成オーディオの活用は広く議論されました。



一方、「Baldur's Gate 3」の開発元であるLarian Studiosは、CEOが次回作である「Divinity」の構想段階において、AI生成技術を活用することを示唆したことで、激しい批判にさらされました。Larianはその後、今後はAI生成技術を活用しないと明言しています。



なお、Steam上で配信されているゲームのうち、生成AIの使用を公表しているゲームはわずか7％であるものの、2025年にリリースされたタイトルは最低でも約20％が生成AIを利用していることが明らかになっています。



