2026年05月20日 10時31分 AI

Googleが「Gemini 3.5」シリーズを発表、まずは軽量版の「Gemini 3.5 Flash」から



Googleは2026年5月19日から年次開発者会議「Google I/O 2026」を開催しており、その基調講演の中でGoogleのAIシリーズ「Gemini 3.5」が発表されました。GoogleはGemini 3.5を「最先端の知能と自律的な行動性を融合させた最新のモデルファミリー」と評しており、その第1弾としてGemini 3.5 Flashの提供が発表されました。



Gemini 3.5: frontier intelligence with action

https://blog.google/intl/ja-jp/company-news/technology/gemini-3-5/



Gemini 3.5 Flash might be fast enough for gen AI to make sense - Ars Technica

https://arstechnica.com/google/2026/05/google-announces-agent-optimized-gemini-3-5-flash-and-a-do-anything-model-called-omni/



Gemini 3.5 FlashはGeminiアプリやGoogle検索の「AIモード」を通じて利用可能。また、エージェント開発プラットフォームであるGoogle Antigravity、およびGoogle AI StudioやAndroid StudioのGemini API、Gemini Enterprise Agent PlatformおよびGemini Enterpriseからもアクセス可能です。





Gemini 3.5 Flashは、これまでのFlashシリーズならではの圧倒的なスピードを維持しながら、複数の次元でフラッグシップモデルに匹敵する高度な知能を提供するとのことで、Googleは「AIエージェントの構築やコーディングの分野においては、これまでで最も強力なモデル」と述べています。



実際に難解なコーディングやエージェント評価のベンチマークである Terminal-Bench 2.1、LLMの推論能力を測定するレーティングのGDPval-AA、マルチエージェントの協調能力を評価するMCP Atlasにおいて、Gemini 3.5 FlashはGemini 3.1 Proを上回るスコアを記録したとのこと。さらに、学術的な図表を含むマルチモーダルな理解力を測るベンチマークのCharXiv Reasoningでも84.2％という優れた成績を収めています。1秒あたりの出力トークン数は他の最先端モデルと比較して4倍の速さを誇ります。





AIモデルの性能やコストを独立して評価する第三者機関「Artificial Analysis」のインデックスにおいて、Gemini 3.5 Flashは最上位のセグメントであるリーダー部門に位置付けられたとのこと。これは、優れた処理スピードを得るために、モデルの品質や精度を犠牲にする必要がなくなったことを証明するものだとGoogleはアピールしています。





Gemini 3.5 FlashはGoogle Antigravityのハーネスと組み合わせることで、複数のサブエージェントを協調させて動かすための強力なエンジンへと進化するとのこと。これによって極めて要求水準の高い大規模なユースケースにも対応可能となり、人間の監視のもと、最先端のパフォーマンスを維持しながら、複数のステップからなる複雑なワークフローやコーディングタスクを高い信頼性でスムーズに実行できるようになるそうです。





さらに、マルチモーダル性能によってより表現力が豊かでインタラクティブなウェブUIやグラフィックスの生成が可能になるとのこと。





GoogleはGoogle I/O 2026でパーソナルAIエージェントであるGemini Sparkを発表しています。このGemini SparkにもGemini 3.5 Flashが全面的に採用されているとのこと。なお、Gemini Sparkは記事作成時点で信頼されるテスターに向けて展開されており、2026年6月までにはアメリカのGoogle AI Ultraユーザーを対象にベータ版が提供される予定です。さらに、Googleの刷新されたAI検索にもGemini 3.5 Flashが応用されているとのこと。



Gemini 3.5はGoogleが定めた最先端の安全基準であるFrontier Safety Frameworkに準拠して開発されました。サイバーセキュリティやCBRN(化学・生物・放射性物質・核)に関する防衛・安全対策を大幅に強化したことで、有害なコンテンツの生成リスクを極限まで低減。同時に、安全な質問に対して誤って回答を拒否する確率も大幅に減少させることにも成功したとのこと。これらはAIが回答を出力する前にその内部的な推論プロセスを検証・理解するためのInterpretability tools など、高度な安全なトレーニングと緩和策を導入したことによって実現したとGoogleは強調しています。



なお、GoogleはGemini 3.5 Proについても開発を進めていることを明らかにしました。すでにGoogle社内ではGemini 3.5 Proの活用が始まっているようで、一般には2026年6月にリリースされる予定としています。

