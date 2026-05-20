2026年05月20日 10時06分 メモ

SpaceXの宇宙船建造施設・Gigabayの建設現場で死亡事故



SpaceXの打ち上げ拠点・Starbaseに隣接して建設が進められている宇宙船建造施設・Gigabayで死亡事故が発生したことがわかりました。当局は被害者についての情報を明らかにしていませんが、ウォール・ストリート・ジャーナルは関係者からの情報として、建設現場の下請作業員だと伝えています。



Worker dies in accident at SpaceX’s Starbase complex

https://www.expressnews.com/business/article/spacex-starbase-texas-worker-osha-death-accident-22264633.php



OSHA probing worker death at SpaceX's Starbase site | TechCrunch

https://techcrunch.com/2026/05/18/osha-probing-worker-death-at-spacexs-starbase-site/



事故が発生したのは現地時間2026年5月15日(金)未明のこと。現場はテキサス州にあるStarbaseの打ち上げ拠点・Starbaseに隣接した、宇宙船建造用の巨大施設・Gigabayの建設現場です。





地元紙のSan Antonio Express Newsはブラウンズビル消防署のジャレッド・シェルドン署長の談話として、4時17分に救急隊がStarbaseに向けて出動したものの、7分後に「SpaceXの救急医療チームが対応中」との連絡があったため、出動を取りやめて帰投したことを報じています。



Starbaseにはライブカメラが設置されていて、今回の事故前後の様子も配信されていました。



Starbase Live 24/7 Multi Plex - SpaceX Starship Super Heavy Launch & Production Facility - YouTube





Xユーザーの@mcrs987氏によると、Gigabayの建設工事で使われているクレーンがすべて停止したのち、現場に救急車が到着したとのこと。@mcrs987氏は、4時から5時までの1時間を30秒に圧縮したタイムラプス映像を公開しています。



The rumblings about a death at Starbase of an employee under a contractor last Friday morning appear to be true. 4:16AM, about 2 hours before the already claimed time, I spotted an ambulance w/ emergency lights. All the cranes working on the gigabay stopped work shortly before… pic.twitter.com/h6X3Mh7wpT — TheSpaceEngineer (@mcrs987) May 17, 2026



マニュエル・トレヴィーニョ保安官は、5月18日(月)に保安官事務所が事故調査を行い、現場を労働安全衛生局に引き継いだと述べています。なお、トレヴィーニョ保安官と労働安全衛生局は被害者の身元を「特定されていない」と説明していますが、ウォール・ストリート・ジャーナルはGigabay建設の下請け業者の従業員で、転落して死亡したものだと伝えています。



Contractor Dies at SpaceX’s Starbase Facility in Texas - WSJ

https://www.wsj.com/tech/contractor-dies-at-spacexs-starbase-facility-in-texas-429b8e91



なお、SpaceXで最後に報告された死亡事故は2014年、テキサス州マクレガーにあるロケットエンジン開発施設で下請け業者がトラックから転落した事例ですが、安全基準違反の疑いがある人身傷害訴訟が複数起こされています。労働安全衛生局は2021年以降の5年間でStarbaseを含むSpaceXの施設を対象として、17回にわたって是正勧告を行ったり罰金を科したりしているとのことです。



Starbaseでは直近で第3世代宇宙船「スターシップV3」の打ち上げが予定されています。



SpaceXが前世代に多くの改良を加えた超大型ロケット「スターシップV3」を発表、打ち上げ試験の予定日も決定済み - GIGAZINE

