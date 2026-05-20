シミュレーション世界で複数人が相互作用できるマルチエージェント世界モデル「Agora-1」が登場
世界モデルとは、AIが物理学や空間特性といった現実世界の環境をシミュレートし、さまざまな現象や行動の結果を予測できるAIモデルのことです。汎用(はんよう)世界モデルの開発に取り組むAI開発企業のOdysseyが、シミュレートした世界内で複数人が相互作用できるマルチエージェント世界モデル「Agora-1」を発表しました。
Agora-1: The Multi-Agent World Model
https://odyssey.ml/introducing-agora-1
Introducing Agora-1, a multi-agent world model.— Odyssey (@odysseyml) May 18, 2026
Multiple participants—human or AI—can now interact inside the same world simulation, all in real-time.
Try our playable research preview today, with Agora-1 simulating a multiplayer GoldenEye deathmatch! pic.twitter.com/y41LIAd4oz
世界モデルは任意の環境の高忠実度シミュレーションを生成するための強力なツールですが、これまではシミュレートされた世界内でのアクティブな参加者は1人に限られていました。今回Odysseyが発表したAgora-1では、任天堂が1997年に発売した「ゴールデンアイ 007」というFPSゲームのような仮想空間を生成し、最大4人のプレイヤーが同じ世界内でデスマッチに参加できます。
プレイヤーたちが経験するすべての要素はAgora-1によってリアルタイムで生成され、4人とも同時に同じ世界と相互作用します。Agora-1はプレイヤーの行動から世界との相互作用をシミュレートして、プレイヤー間で共有される世界の状態を維持し、生成したピクセルをすべてのプレイヤーに同時配信します。事実上、Agora-1は「ゴールデンアイ 007」をホストする学習型のゲームエンジンとして機能するとのこと。
従来の世界モデルには、複数のエージェントの状態を連結して実質的に1つの世界状態として扱う「Multiverse」や、各エージェントの視点を単一のシーケンス次元に沿って連結する「(PDFファイル)Solaris」などがあります。これに対しAgora-1は、シミュレーションとレンダリングを分離することで、従来とは異なる方向性を探求しているとのこと。
Agora-1はシミュレーションモデルによりプレイヤーとシミュレーション世界の相互作用を捉え、この状態をレンダリングモデルに反映させて、プレイヤーが見る画面を生成しています。シミュレーションとレンダリングを分離することで、Agora-1は複数の独立した視点から、同じシミュレーション世界の一貫したビューを生成可能となっています。
Agora-1はOdysseyが今後も発表していくマルチエージェント世界モデルシリーズの第1弾です。このシリーズでは世界モデルがゲーム・ロボット工学・防衛産業・教育・基礎モデルなど、さまざまな分野で新たな共有体験をどのように実現できるのかを探求していく予定です。
なお、OdysseyはAgora-1を利用してシミュレートされた「ゴールデンアイ 007」をプレイできるデモページも公開しています。
Agora-1
https://agora.odyssey.ml/
実際にAgora-1でシミュレートされた「ゴールデンアイ 007」をプレイした様子は、以下の動画で確認できます。
マルチエージェント世界モデル「Agora-1」でシミュレートされた「ゴールデンアイ 007」をプレイした様子 - YouTube
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