2026年02月20日 11時17分 AI

「Gemini 3.1 Pro」が登場、Gemini 3 Proと比べて推論性能が2倍でOpenAIやAnthropicのモデルを上回る



GoogleがAIモデル「Gemini 3.1 Pro」を2026年2月19日にリリースしました。Googleは「Gemini 3 Proと比べて推論機能が2倍以上に向上している」とアピールしています。



Gemini 3.1 Pro: Announcing our latest Gemini AI model

https://blog.google/innovation-and-ai/models-and-research/gemini-models/gemini-3-1-pro/



「Gemini 3.1 Pro」「Gemini 3 Pro」「Claude Sonnet 4.6」「Claude Opus 4.6」「GPT-5.2」「GPT-5.3-Codex」の各種ベンチマーク結果を並べた表が以下。Gemini 3.1 Proが多くのテストでトップスコアを記録しています。





Gemini 3.1 ProはAIの知能を測定するARC-AGI-1で98％という非常に高いスコアを達成しました。





ARC-AGI-2でも77％という高スコアを記録。ClaudeシリーズやGPT-5シリーズと比べて少ないコストで高い性能を発揮していることが分かります。





ARC-AGI-2における「Gemini 3.1 Pro」「Gemini 3 Pro」「Claude Sonnet 4.6」「Claude Opus 4.6」「GPT-5.2」のスコアを棒グラフで比較するとこんな感じ。Gemini 3.1 ProはGemini 3.Proと比べてスコアが2倍以上に向上しています。





AIの性能分析を行っているArtificial AnalysisもGemini 3.1 Proの分析結果を公開しています。インテリジェンス部門ではGemini 3.1 Proが競合AIを抑えてトップの性能を示しました。





コーディング性能もGemini 3.1 Proが最上位です。





エージェント性能だとClaude Opus 4.6やGLM-5、GPT-5.2より低いスコアでした。





Gemini 3.1 ProはすべてのGeminiユーザー向けに順次展開されています。また、ProプランとUltraプランのユーザーはNotebookLMでもGemini 3.1 Proを使うことができます。





加えて、GoogleはGemini 3.1 Proの説明や安全情報をまとめたモデルカードを以下のリンク先で公開しています。



Gemini 3.1 Pro - Model Card — Google DeepMind

https://deepmind.google/models/model-cards/gemini-3-1-pro/

