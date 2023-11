2023年11月08日 11時39分 ソフトウェア

AndroidのセキュリティアップデートによりGoogle Pixelで発生していた「ストレージにアクセスできなくなるバグ」が解消



Googleが2023年11月7日にAndroidセキュリティアップデートをリリースしました。2023年11月のセキュリティアップデートでは、37件の脆弱(ぜいじゃく)性に対するパッチが適用されただけでなく、2023年10月に配信されたAndroid 14で問題となっていた「複数のユーザープロファイルがあるときストレージにアクセスできなくなるバグ」などの修正が行われました。



Googleが2023年11月7日に発表したパッチでは、特権の昇格や情報漏えい、サービス拒否などの深刻度が高い脆弱性に対する修正が行われました。Googleは「今回のセキュリティアップデートの中で最も深刻な問題なのは、システムコンポーネントの重大なセキュリティ脆弱性です。この問題は、追加の実行権限を必要とせずにローカルで情報が漏えいする可能性があります」と述べています。





セキュリティに関する問題だけでなく、Googleはデバイスに複数のプロファイルを持つGoogle Pixelユーザーに影響を与えている、Android 14のバグの修正を行ったことを報告しています。



この問題は、Android 14へのアップデートを行ってデバイスを再起動すると「ストレージがいっぱいです」と表示されるほか、内部ストレージへのアクセスが不可能になった事例や、UIランチャーが繰り返しクラッシュする事例が報告されている問題です。一部のユーザーからは「工場出荷時にリセットされ、バックアップされていない全てのデータが消去された」「データの初期化を拒否するとデバイスが再起動のループに陥った」との報告が上がっています。



Android 14に複数のユーザープロファイルがあるときストレージにアクセスできなくなるバグが存在 - GIGAZINE





当初この問題は、Pixel 6固有の問題と考えられていましたが、後にPixel 6aやPixel 6 Pro、Pixel 7、Pixel 7 Pro、Pixel 7a、Pixel Tablet、Pixel Fold、Pixel 8、Pixel 8 Proなど、ほとんどのPixelファミリーで発生していることが判明。また、「ゲスト用」や「子ども用」など、複数のプロファイルを導入しているデバイスで発生していることが明らかになりました。



Googleは2023年11月7日にリリースしたセキュリティアップデートでこの問題に修正パッチを適用したことを報告しています。一方でGoogleは「一部のデータのみが回復可能です」「今回のアップデートでは再起動ループに陥ったデバイスのデータを復旧できない可能性があります」と述べています。





その他Googleは、Pixel 7 Proで発生していた「特定の条件下でディスプレイの電源がオフになった時に、ディスプレイが緑色に点滅する」というバグや、Pixel 8およびPixel 8 Proで報告された「タッチ登録が不正確な場合に画面が不安定になる」問題、デバイスのロックを解除するとデスクトップが消える問題、壁紙の位置がずれる問題、インストールされていない別のアプリを他のアプリが要求した際に、システムが不安定になる問題にもパッチが適用されたことを明らかにしています。



Googleによると、今回のセキュリティアップデートは段階的に展開されており、1週間以内に全てのデバイスがアップデート可能になるとのことです。