Googleが12月に数百万件のGoogleアカウントを削除する可能性、アカウントを削除されないようにするには?



Googleは2023年5月に「非アクティブなアカウントに関するポリシー」を更新し、使用されていないGoogleアカウントが削除される可能性があるとアナウンスしました。この削除期限が2023年12月に迫っています。



Googleは2023年5月にGoogleアカウントに関するポリシーを更新し、「少なくとも2年間使用またはログインされていないGoogleアカウントは、Google Workspace(Gmail、Googleドキュメント、Googleドライブ、Google Meet、Googleカレンダー)、YouTube、Googleフォト内のコンテンツを含む、アカウントとそのコンテンツを削除することがあります」と発表しました。



Googleはしばらくログインされていない非アクティブなアカウント(休眠アカウント)の削除を「2023年12月から始める」と通知していたため、この削除が間もなく始まると海外メディアのBirmingham Liveは警告しています。



Googleは休眠アカウントが削除されないようにするために、「少なくとも2年に1度はアカウントにログインすること」を推奨しています。Googleアカウントを削除されないようにするには、具体的には以下のアクションを実施すればOKです。



・メールを読んだり送信したりする

・Googleドライブを利用する

・YouTubeの動画を視聴する

・Google Playでアプリをダウンロードする

・Google検索を利用する

・「Googleでログイン」を利用してサードパーティー製アプリまたはサービスにサインインする





なお、Googleは休眠アカウントを削除する理由について、「休眠アカウントは多くのケースで脆弱で、アカウントが侵害されると個人情報の盗難からスパムなどの望ましくないコンテンツや悪意のあるコンテンツの媒介に至るまで、あらゆる用途に使用される可能性があります」と指摘しています。



また、Googleが休眠アカウントの削除ポリシーを発表した際には、「永遠にメールを保存できることをうたっていたGmailサービス開始時の主張と矛盾している」とも指摘されていました。



