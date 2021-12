YouTubeのガイドラインに違反していないのにアカウント停止された体験談

YouTubeはユーザーを詐欺やデリケートなコンテンツから保護するために コミュニティガイドライン を制定し、ガイドラインに違反したユーザーの アカウントを停止 する対応をとっています。そんな中、アプリプロモートサービス・ AppBrain のCEOを務める Mathijs Vogelzang 氏が、「ガイドラインに違反していないのにYouTubeアカウントを停止されてしまった体験談」を語っています。 YouTube suspended my account for posting DeFi hackathon video | Hacker News https://news.ycombinator.com/item?id=29458246 Vogelzang氏は2014年2月14日から YouTubeチャンネル を開設しており、記事作成時点までに2本のムービーを投稿しています。そのうち1本は2015年に 投稿 した「チューリップが水を吸う様子を撮影したムービー」で、もう1本は2021年7月6日に 投稿 した「 DeFi 関連のハッカソン『 HackMoney 』に参加するために撮影したムービー」です。

2021年12月07日 12時10分00秒 in ネットサービス, Posted by log1o_hf

