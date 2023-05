Googleが2年間利用されていないGoogleアカウントを削除すると発表

・関連記事

Googleが2024年からAndroidアプリに「アカウントとデータを消しやすくする方法の追加」を義務づける新ポリシーを発表 - GIGAZINE



Googleアカウントから完全に締め出されたときの対処法は? - GIGAZINE



電話番号を使ったGoogleアカウントの2段階認証は定期的に電話番号が変わるホームレスにとって有害であるという指摘 - GIGAZINE



死後に自分のGoogleアカウントを自動的に消去する方法 - GIGAZINE



ページにアクセスしたユーザーのGoogleアカウント登録メールアドレスを特定する方法 - GIGAZINE



Googleがパスワード不要でログインできる「パスキー」に対応したのでiPhoneとAndroidスマホで試してみた - GIGAZINE



2023年05月17日 10時31分00秒 in ネットサービス, セキュリティ, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.