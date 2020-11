2020年11月12日 10時29分 ネットサービス

無料&無制限で写真&動画を保存できる「Googleフォト」が2021年6月以降は15GBまで制限されることに



「Googleフォト」は無料&無制限で最大解像度16メガピクセル以下の写真や1080p(フルHD)の動画を保存することができるストレージサービスでしたが、2021年6月以降は無料で使用可能なストレージ容量が「15GB」に制限されることが明らかになっています。



Updating Google Photos’ storage policy to build for the future

https://blog.google/products/photos/storage-changes/



An update to storage policies across your Google Account

https://blog.google/products/photos/storage-policy-update/



Googleフォトの開発担当ヴァイスプレジデントを務めるシムリットベン・ヤイル氏は、「我々は5年以上前に、『思い出の家』となることを使命として、Googleフォトを立ち上げました。Googleフォトは写真や動画を管理するアプリとして始まりましたが、今や人生の意味ある瞬間を振り返るための場所へと進化しています。現在、Googleフォトには毎週280億枚の新しい写真や動画がアップロードされています。多くの人々が日々の思い出を保存するためにGoogleフォトに依存しているため、Googleフォトは優れた製品であるだけでなく、長期にわたってユーザーのニーズを満たせる製品であるべきです。今後もより多くのユーザーの思い出を保存していけるように、新しいGoogleフォトを構築するため、無制限で保存できるストレージのポリシーを変更します」と述べ、無料で使えるストレージ容量に制限を設けることを明らかにしています。



2021年6月1日以降、新規でアップロードする写真や動画は、Googleアカウントに付属する無料のストレージ容量である「15GB」分しか保存できなくなります。なお、すべてのGoogleアカウントに付属する無料のストレージ容量である15GBは、GoogleドライブやGmail、Googleフォトなどで共有されます。使用可能なストレージ容量を増やしたい場合は、Google Oneにアップグレードする必要があり、月額250円で100GB、月額380円で200GB、月額1300円で2TBのストレージ容量が使用可能。





2021年6月1日以前にGoogleフォトにアップロードされた「最大解像度16メガピクセル以下の写真や1080pの動画」については、引き続き容量無制限で保存しておくことが可能で、6月1日以降もストレージのカウントには含まれません。なお、記事作成時点ですでにGoogleフォトに「最大解像度16メガピクセル以下の写真や1080pの動画」以上のサイズのものをアップロードする場合、無制限で保存することはできず、無料ユーザーの場合は15GBまでしか保存できないようになっています。



なお、Google純正のスマートフォンであるPixelシリーズのユーザーはこれらの制限を受けず、2021年以降も無制限に写真・動画をGoogleフォト上に保存し続けることが可能です。



また、Googleは「80%以上のユーザーが15GBの制限が設けられても、約3年間は不自由なく写真や動画をアップロードし続けることができるはずです」と記しており、一部のヘビーユーザー以外には大きな影響はないとしています。加えて、Googleフォトの利用者向けに「あと何カ月無料でデータを保存できるか」を示す見積もりページも公開しています。





加えて、Googleは2021年6月にGoogleフォトに保存したデータをより簡単に管理できるようになるツールをリリースするとも記しており、このツールでは例えば「ぼやけた写真」などを一覧表示してまとめて削除することが可能になります。



なお、Googleは無料ストレージに関するポリシーの変更に当たり、GoogleドライブとGoogleフォトのいずれかのサービスで2年以上非アクティブな期間が続いている場合、それらのサービス上に保存されているデータを削除する可能性があるとしています。ただし、コンテンツを削除する前にユーザーに複数回にわたって通知を行うともしています。



・追記 2020/11/12 11:25

Googleアカウントのストレージポリシーの変更に関するお知らせが、Google Japan Blogにも掲載されました。



Google Japan Blog: Google アカウントのストレージポリシー変更について

https://japan.googleblog.com/2020/11/storage-policies-update.html