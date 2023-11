甘酸っぱいストロベリーチョコクリームとまったりなめらかなカスタードクリームが絶妙なマクドナルド「三角チョコパイ いちごカスタード」を食べてみた

・関連記事

酸味のあるベリーの香りとホワイトチョコレートの優しい甘さがフワッと広がるスターバックスのチルドカップ「ミックスベリーホワイトモカ」を飲んでみた - GIGAZINE



酸っぱすぎず甘すぎずなバランスがちょうどいい「三ツ矢はちみつレモン濃いめ」試飲レビュー - GIGAZINE



あのブラックサンダーが朝食シリアルと合体してイナズマ級のザクザク感を得たカルビー「フルグラ ブラックサンダー味」を食べてみた - GIGAZINE



スタバの季節限定ビバレッジ「ストロベリーメリークリームフラペチーノ」は爽やかな甘酸っぱさと共にイチゴの香りが口いっぱいに広がる - GIGAZINE



あのブラックサンダーが「くちどけ」としっとり感にこだわった「ブラックサンダーひとくちサイズ くちどけショコラ」 - GIGAZINE



濃厚なバタースカッチの風味と香ばしいバタービスケットが相性抜群なハーゲンダッツのミニカップ「香ばしバタービスケット」を食べてみた - GIGAZINE



かき氷のさっぱり感とピーナッツバターの香ばしさが絶妙に融合した「ガリガリ君リッチねっとりピーナッツ」を食べてみた - GIGAZINE



2023年11月08日 11時45分00秒 in 試食, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.