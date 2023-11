Googleが広告効果を最大化する「P-MAX」に生成AIツールを追加しクリエイティブ制作も可能に

Google brings generative AI to ads - The Verge https://www.theverge.com/2023/11/7/23951220/google-performance-max-ai-generated-ads-campaign

Googleは2021年から、1つの広告キャンペーンですべての広告枠に対して広告を出稿することができ広告効果の最大化を期待できる「Performance Max(P-MAX)」を提供しています。新たに、このP-MAXに生成AIツールが加わり、これまでバナー広告などのクリエイティブ制作を外部に頼っていた広告主でも、自分で簡単にクリエイティブを制作することができるようになりました。 Get creative with generative AI in Performance Max https://blog.google/products/ads-commerce/get-creative-with-generative-ai-in-performance-max/

2023年11月08日 11時34分00秒 in ウェブアプリ, Posted by logc_nt

