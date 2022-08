一向にAndroid 13が配布されないPixelユーザーが今すぐアップデートする方法

2022年08月17日 13時30分 ソフトウェア

2022年8月15日(月)に正式リリースとなった「Android 13」は、Pixelシリーズを対象に順次配布が開始されています。しかし、ユーザーによっては配布3日目となった記事作成時点で「まだアップデートできない」という人もいるはず。そんなPixelユーザーが今すぐAndroid 13にアップデートする方法を、IT系ニュースサイトのThe Vergeが紹介しています。



Android 13へアップデートする本来の手順は「設定」アプリから「システム」「システムアップデート」と進み、アップデートファイルをダウンロードすることです。しかし、ユーザーによってはアップデートしていないにもかかわらず「お使いのシステムは最新の状態です」と表示され、「アップデートをチェック」をタップしても状況は変わりません。





今すぐアップデートする方法としてThe Vergeが紹介しているのは「Androidのベータプログラムに登録する」というものです。無料で、今すぐ行えるので実際にやっていきます。



まずはスマートフォンまたはPCでAndroidベータプログラムのサイトへアクセスします。その際はアップデートしたいPixelスマートフォンでGoogleアカウントにログインしておき、サイトを開くブラウザでも同じアカウントにログインしておく必要があります。





ページ下部の「登録可能なデバイス」から、アップデートしたいPixelスマートフォンを見つけて「登録」をタップ。





AndroidベータプログラムはAndroidのプレリリース版をすぐに試用して新機能を試すことができるというもの。「ベータ版プログラムの一環として配信されるアップデートはプレリリース版であり、デバイスの正常な動作を阻害するエラーや欠陥が含まれているおそれがあります。」という警告が表示されている通り、アップデートを行うことで端末に影響が出る可能性があります。





また、「ベータ版をインストールすると、登録を解除して動作が安定している正式版のAndroidに戻す際に、デバイスに保存されているデータがすべて消去されます。バックアップの復元中に問題が発生する可能性もあります。」とも表示されていますが、Android 13は動作が安定している正式版のAndroidなのでデータの消去は発生しないとThe Verge。これらの注意点をよく読み、同意する場合は「ベータ版プログラムの利用規約に同意します。」にチェックを入れて「確認して登録」をタップします。





すると、こんな感じに「デバイスを登録しました」と表示されます。





続いてスマートフォンの「設定」アプリを開いて「システム」をタップし……





「システムアップデート」をタップ。





「アップデートをチェック」をタップすると……





「セキュリティアップデートが利用可能」と表示されるので、「ダウンロードとインストール」をタップしてアップデートを行います。なお、Android 13からAndroid 12へのダウングレードは基本的に不可能なこと、一部アプリはAndroid 13に対応していないためアップデートで利用不可になる可能性があることなどに留意する必要があります。





アップデートを終えたら、任意でベータ版プログラムへの登録を解除することもできます。解除するには先ほどのサイトへアクセスして「登録を解除」をタップ。





さらに「登録を解除」をタップすると解除完了です。