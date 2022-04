2022年04月14日 11時08分 モバイル

GoogleがひっそりとiPhoneからAndroidへ移行するアプリ「Switch To Android」をリリース



Googleが、iPhoneからAndroid端末に移行するためのアプリ「Androidに移行」アプリをひっそりと公開していたと、Google関連ニュースサイトである9to5Googleが報じました。



Switch To Android on the App Store

https://apps.apple.com/us/app/id1581816143



Here's Google's new 'Switch to Android' app for iPhones - 9to5Google

https://9to5google.com/2022/04/13/google-switch-to-android-app-iphone-hands-on/



AppleはAndroid利用者向けに、Wi-Fi経由でデータをiPhoneに移行できるアプリ「iOSに移行」をリリースしており、Android端末からiPhoneへの移行は簡単に行うことができます。





しかし、iPhoneからAndroid端末に移行する場合はアプリがなかったため、連絡先や写真、動画といったデータを移行するためにGoogle Driveへデータをバックアップしたり手動で復元したりする必要がありました。Android 12からはデータのコピーが簡単になりましたが、Lightningケーブルを使った有線接続が必須でした。



Googleがリリースした「Androidに移行」は2022年4月11日に公開されたアプリで、ワイヤレスでデータ移行を簡単にするためのもの。





「Androidに移行」を起動するとこんな感じ。利用規約とプライバシーポリシーに同意して「開始」をタップします。





Androidデバイスに表示されるQRコードをスキャンすることで、データを直接やりとりすることができるようになります。ただし、今回は移行するAndroidデバイスがないので、これ以上進めることはできませんでした。





友人や家族からのテキストメッセージを引き続き確認できるように、iMessageを無効にするなどの設定もアプリで説明されます。





また、iCloudにある写真や動画をコピーする方法もアプリ内で提示されました。