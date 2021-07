2021年07月29日 09時00分 モバイル

iPhoneからAndroidにデータを移行するためのiOS向けアプリ「Switch to Android」をGoogleが開発中との報道



Googleは「iPhoneからAndroid端末にデータを移行する方法」として、Googleドライブを使用する方法を公式に推奨しています。ただし、この方法では写真などのデータは移行できるものの、アプリのデータやアプリ内データは移行できません。そんなアプリのデータも含めたデータ移行を可能にするiOS用アプリ「Switch to Android」をGoogleが開発中だと、海外メディアの9to5Googleが報じています。



Google's 'Switch to Android' app for iOS will copy data, apps - 9to5Google

https://9to5google.com/2021/07/27/google-developing-switch-to-android-app-for-ios-to-copy-data-and-apps-from-your-iphone/





9to5Googleによると、Googleが提供するAndroidアプリ「データ復元ツール」の最新バージョン「1.0.382048734」を逆コンパイルしたところ、未確認のアプリ「Switch to Android」に関する記述を発見したとのこと。記述は「ステップ1:App StoreからSwitch to Androidアプリを入手する」「ステップ2:Wi-Fi設定を開く」「ステップ3:ネットワークに接続してパスワードを入力する」の3点。



また、「データ復元ツール」に備わった機能に関する説明も、「SMSメッセージや連絡先など、より多くのコンテンツを転送するには、iTunesバックアップパスワードを入力します」が「アプリ、SMSメッセージ、連絡先を転送するには、iTunesバックアップパスワードを入力します」といった内容に変更されているとのこと。このことから、アプリのデータをiPhoneからAndroid端末に転送できる可能性があると9to5Googleは報じています。ただし、これらがどのように機能するのかは記事作成時点では不明です。





記事作成時点でSwitch to AndroidはApp Storeに存在しません。9to5Googleは「AppleがAndroid用データ移行アプリ『iOSに移行』を5年以上提供し続けていることを考えると、Googleが同様の手段をこれまで提供しなかったことは驚きです」と述べました。