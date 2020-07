2020年07月08日 13時00分 ソフトウェア

iOS 14でApple PayがQRコード支払いをサポートする可能性



2020年7月8日、Appleが「iOS 14」の開発者向けベータ版「iOS 14 beta 2」をリリースしました。iOS 14 beta 2に含まれる画像アセットの中で、「QRコードを使ってApple Payの支払いを行っている」画像が発見されたため、iOS 14のApple PayではQRコード支払いがサポートされる可能性があると報じられています。



Apple関連メディアの9to5MacがiOS 14 beta 2のソースコードを分析したところ、画像アセットの中で以下の画像を発見しました。画像には「コード支払い」と書かれており、画面上に表示されたQRコードを読み取ってもらうことで支払いが完了するというもののようです。2020年6月に公開された「iOS 14 beta」の中にもApple PayがQRコード支払いに対応する痕跡があったそうですが、今回発見された画像はQRコード支払いを使用する際に最初に表示されるユーザーインターフェイスのように見えます。





Apple PayのQRコード支払いはiOS 14 beta 2でもまだ機能していませんが、「iPhoneのカメラでQRコードを読み取り、Apple Payに登録されたクレジットカードで料金を支払う」ことと、「iPhoneの画面上に表示したQRコードを専用スキャナーで読み取ってもらうことで支払いを行う」ことの2種類です。



AppleはWWDC 2020の中でApple PayのQRコード支払いについて一切言及しませんでしたが、iOS 14が一般向けに公開された際にこの機能に対応する可能性は十分あります。Apple PayのQRコード支払いに関するコードはiOS 14 beta 2のパブリックシステムAPIで見つかったため、QRコード支払い時にはサードパーティアプリと何らかのやり取りがあると考えられます。



なお、iOS 14ではQRコードが重要な役割を果たすように設定されており、App Clipsと呼ばれる新機能ではユーザーが特別なQRコードをスキャンして、アプリの一部機能をダウンロードして利用できるようになります。