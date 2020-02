AppleはiPhoneの動作が停止した時のために「無線でのOS復元機能」を計画している

AppleはiPhoneの動作が停止した際に、無線経由でOSを復元する「 無線でのOS復元機能 」を計画していることが明らかになりました。この機能はiOS 13.4のベータ版の解析により明らかになっています。 Apple planning over-the-air OS recovery for iOS devices based on iOS 13.4 beta code - 9to5Mac https://9to5mac.com/2020/02/26/apple-planning-over-the-air-os-recovery-for-ios-devices-based-on-ios-13-4-beta-code/

2020年02月27日 14時00分00秒 in モバイル, ソフトウェア, Posted by logu_ii

