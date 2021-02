Appleの公開するセキュリティガイドから「セキュリティの未来は垂直統合にある」とメディアが主張

なお、「Appleプラットフォームのセキュリティ」の最新版が公開されたことにより、M1搭載Macには隠しブートモードの「1True Recovery」が存在することも明らかになっています。1True Recoveryを利用するには電源ボタンを2回長押しする必要があるとのこと。ただし、M1搭載MacBook Proでは1True Recoveryを利用することができたものの、M1搭載Mac miniでは利用することができなかった模様。 M1 Macs have another hidden boot mode – The Eclectic Light Company https://eclecticlight.co/2021/02/20/m1-macs-have-another-hidden-boot-mode/

