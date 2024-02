リモートデスクトップソフト「AnyDesk」でデータ侵害発生、メーカーはパスワード変更を推奨

AnyDesk says hackers breached its production servers, reset passwords https://www.bleepingcomputer.com/news/security/anydesk-says-hackers-breached-its-production-servers-reset-passwords/ AnyDeskによると、一部のシステムでインシデントが発生したとの指摘を受けてセキュリティ監査を実施したところ、本番システムが侵害されている証拠を発見したとのこと。これによりAnyDeskは直ちにサイバーセキュリティ企業・CrowdStrikeが提供する修復・対応計画を開始し、成功裏に終了させました。AnyDeskは「関係当局に通知し、緊密に連携している」と述べ、今回の事件にランサムウェアは関与していないと付け加えました。 発表によると、セキュリティ関連の証明書はすべてAnyDeskにより失効させられていて、システムは必要に応じて修復または変更済み、バイナリの以前のコード署名証明書もまもなく失効させる予定で、すでに新しい証明書への置き換えを開始しているとのこと。

・関連記事

Trelloのユーザー約1511万人分のメールアドレス流出か、自分のメールアドレスが含まれているかどうか調べる方法はコレ - GIGAZINE



ハッキング被害を受けた遺伝子検査ツールの23andMeがユーザーに責任をなすりつけている - GIGAZINE



サイバー攻撃の一環で病院の患者に脅迫メールが届く事態に、「7000円払えばデータを削除する」と攻撃者 - GIGAZINE



日産のオセアニア部門がサイバー攻撃を受けてデータ侵害の可能性を調査中 - GIGAZINE



名古屋港をハッキングしたとみられる「LockBit」が今度はボーイングをハッキングし50GB分のデータを流出させたと発表 - GIGAZINE



ソニーがセキュリティ侵害で約6800人分の従業員データが流出したことを認める - GIGAZINE



パスワード管理アプリ「LastPass」から盗まれたデータが仮想通貨の盗難に悪用されている可能性 - GIGAZINE





2024年02月05日 13時00分00秒 in ソフトウェア, セキュリティ, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.