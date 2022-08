パスワード管理アプリ「LastPass」のソースコードが盗まれる事態が発生

パスワード管理アプリ「 LastPass 」のソースコードの一部が攻撃者によって奪取されました。LastPassの開発企業は、ユーザーのパスワードが盗まれた証拠は見つかっていないと述べています。 Notice of Recent Security Incident - The LastPass Blog https://blog.lastpass.com/2022/08/notice-of-recent-security-incident/ LastPass developer systems hacked to steal source code https://www.bleepingcomputer.com/news/security/lastpass-developer-systems-hacked-to-steal-source-code/ 公式発表によると、2022年8月にLastPassの開発環境で異常な行動が検出されたとのこと。異常行動に関する調査の結果、ユーザーデータや暗号化済みパスワードへのアクセス履歴は見つからなかったものの、開発者アカウントを介してソースコードの一部と技術情報の一部が不正に入手されていたことが判明しました。 ソースコードの一部が奪取された事態を受けて、LastPassはサイバーセキュリティ企業と連携してセキュリティを強化したとのこと。また、LastPassのサービスは正常に稼働しているとアピールされています。

2022年08月26日 15時05分00秒 in ソフトウェア, セキュリティ, Posted by log1o_hf

