超新星爆発寸前かと思われていたベテルギウスが持ち直してきている

by ESO/M. Montargs et al. アメリカ・ヴィラノバ大学の天文学者エドワード・ガイナン氏によると、実際にベテルギウスが変形しているのか、ちりなどの影響で一部が暗くなっているのかは分からないとのことですが、ベテルギウスの明るさが低下しているのは肉眼でも分かります。以下の写真の内、左は2016年2月に撮影されたベテルギウスで、右は2019年12月31日に同じカメラの設定で撮影したベテルギウスです。

2020年02月27日 13時05分00秒 in サイエンス, Posted by log1l_ks

