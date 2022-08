2022年08月01日 19時00分 セキュリティ

Samsungがスマホ修理中に個人情報を盗み見られることを防ぐ「修理モード」を公開、Galaxy S21から順次アップデートへ



人気スマートフォンシリーズ「Galaxy」を展開するSamsungが、スマートフォンを修理に出す際に重要なデータを保護して情報の流出を防ぐ「修理モード」を公開しました。



삼성 갤럭시폰에 ‘수리 모드’ 추가…개인정보 유출 원천 차단 – Samsung Newsroom Korea

https://news.samsung.com/kr/%ec%82%bc%ec%84%b1-%ea%b0%a4%eb%9f%ad%ec%8b%9c%ed%8f%b0%ec%97%90-%ec%88%98%eb%a6%ac-%eb%aa%a8%eb%93%9c-%ec%b6%94%ea%b0%80-%ea%b0%9c%ec%9d%b8%ec%a0%95%eb%b3%b4-%ec%9c%a0%ec%b6%9c-%ec%9b%90





Samsung’s “repair mode” lets technicians look at your phone, not your data | Ars Technica

https://arstechnica.com/gadgets/2022/07/samsungs-repair-mode-lets-technicians-look-at-your-phone-not-your-data/



スマートフォンを完全にロックしたまま修理に出した場合、修理業者は端末の動作確認を十分に行うことができません。かといってロックを解除してしまうと、内部のデータを修理業者や輸送担当者に盗み見られてしまうリスクがあります。





Samsungが公開した「修理モード」を利用すると、端末が再起動し、デフォルトでインストールされたアプリのみを使用できる状態に移行するとのこと。この状態であれば、写真やメッセージなどの個人情報にアクセスされることなく動作確認を含む修理を実施してもらうことができます。



なお、復帰の際は指紋やパターン認識など通常のロック解除手段を実施し、修理モードを終了して再起動する必要があるそうです。





Samsungはこの機能をまずGalaxy S21シリーズからソフトウェアアップデートを通じて導入し、今後他の機種にも拡大する予定です。