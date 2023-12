2023年12月15日 17時00分 ハードウェア

Googleがセルフサービス修理を可能にするPixel自己診断アプリと修理マニュアルをリリース



Googleは、純正スマートフォンのPixelシリーズについて、自分でPixelを修理するための自己診断アプリと修理マニュアルをリリースしたと発表しました。



Google announces more ways to repair Pixel phones

https://blog.google/products/pixel/pixel-phone-repair-update/





Google Pixel または Google Pixel Tablet を自分で修理する - Google Pixel ヘルプ

https://support.google.com/pixelphone/answer/14257407





Google’s New Repair Mode Keeps Your Phone’s Data Safe While It’s at the Repair Shop | iFixit News

https://www.ifixit.com/News/87826/googles-new-repair-mode-keeps-your-phones-data-safe-while-its-at-the-repair-shop



Pixelユーザーは電話で「*#*#7287#*#*」と入力して自己診断アプリを起動し、自身のスマートフォンが正しく動作しているかどうかを診断できます。このアプリでは、デバイス全体の問題を検出できる完全な診断テストのほか、スマートフォンのディスプレイやセンサー、接続に影響を与える物理的な欠陥や問題について個別にテストするオプションも搭載されているとのこと。ただし、この診断ツールを利用可能なのは記事作成時点でアメリカ・イギリス・カナダ・オーストラリア・ヨーロッパのみ。





修理アプリを起動して修理モードに切り替えると、デバイスを修理店に送ったりサービスに持ち込んだりする場合でも個人データが保護されるため、プライバシーが守られるとのこと。





また、Pixel 8、Pixel 8 Pro、Pixel Foldについては、自分で修理するためのマニュアルが配布されています。マニュアルはすべて英語ですが、必要な工具やその使い方が写真入りで掲載されています。





GoogleはiFixitと提携しており、Pixelを自分で修理する場合に必要な工具や純正のスペアパーツはiFixitで購入可能。対応デバイスはGoogle Pixel 2以降、Pixel Fold、Pixel Tabletで、対応地域はアメリカ、イギリス、カナダ、オーストラリア、ヨーロッパとなっています。



Google - iFixit

https://www.ifixit.com/collaborations/google