iPhoneやMacBookを自分で修理できるApple公式サービスが更新され「修理後のAppleへの連絡」が不要に

Apple製デバイスを自分で修理できる「Self Service Repair」の内容が2023年6月20日に更新されました。今回の更新では修理可能デバイスが追加された他、「修理完了後のAppleへの連絡」が不要になり自分で修理を完結できるようになっています。 Apple expands Self Service Repair and updates System Configuration process - Apple https://www.apple.com/newsroom/2023/06/apple-expands-self-service-repair-and-updates-system-configuration-process/

・関連記事

AppleがiPhone 13・iPhone 12・iPhone SEの「自分で修理プログラム」開始 - GIGAZINE



自分で自分のデバイスを修理できるAppleの「セルフサービス修理プログラム」対象にM1搭載型のMacBook AirとMacBook Proが追加される - GIGAZINE



iPhoneのバッテリー交換費用が2023年3月から3000円値上げ - GIGAZINE



MacBook Proのバッテリー交換マニュアルは162ページの分厚さ、「AppleはMacを修理しにくくさせている」とiFixitが苦言 - GIGAZINE



2023年06月21日 10時30分00秒 in ハードウェア, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.