iPhone 13はサードパーティーの修理業者に画面修理を依頼するとFace IDが機能しなくなる可能性

・関連記事

無償でiPhone 12を修理してもらえる「iPhone 12やiPhone 12 Proの音の問題に対する修理サービスプログラム」をAppleが発表 - GIGAZINE



iPhone修理業者が預かったスマホ内のヌード写真を勝手にFacebookに投稿 - GIGAZINE



「修理する権利」が確立されると修理代金が年間どのくらいお得になるのか? - GIGAZINE



AppleはユーザーがApple製品を「修理する権利」を認める方向だと内部文書から判明 - GIGAZINE



iPhoneやiPadで採用されているAppleの「Lightning」の仕様を詳細に調査した結果が公開中 - GIGAZINE



2021年09月27日 10時08分00秒 in モバイル, ハードウェア, 動画, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.