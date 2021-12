iPhoneの「サードパーティーによるディスプレイ交換が行われた場合Face IDが使用不可になる」仕様がiOS 15.2で変更に

・関連記事

iPhone 13はサードパーティーの修理業者に画面修理を依頼するとFace IDが機能しなくなる可能性 - GIGAZINE



Appleがついに自分でiPhoneを修理可能な部品やツールを一般販売すると発表 - GIGAZINE



iPhone 13の「認定業者以外がディスプレイを交換するとFace IDが使えなくなる罠」がまもなく解除されるという報道 - GIGAZINE



T2チップのせいでApple以外の業者はMacを修理できなくなる - GIGAZINE



2021年12月24日 10時29分00秒 in モバイル, ハードウェア, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.