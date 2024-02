2024年02月02日 20時00分 ソフトウェア

Google Pixelの一部端末で発生していた「ストレージにアクセスできなくなるバグ」への対応策をGoogleが共有



2024年1月のGoogle Playシステムアップデート以降、複数のGoogle Pixelユーザーから「デバイスの内部ストレージにアクセスできない」「アップデート以降デバイスが起動しなくなった」などの不具合が報告されていました。この問題に対しGoogleは、Androidの開発者ツールを利用した解決策を提示しています。



Issues accessing storage after January Google Play System update - Google Pixel コミュニティ

https://support.google.com/pixelphone/thread/256412156/





Google’s Pixel storage issue fix requires developer tools and a terminal | Ars Technica

https://arstechnica.com/gadgets/2024/02/googles-pixel-storage-issue-fix-requires-developer-tools-and-a-terminal/



Google January Play System update causing storage issues: Here's how to fix - Sammy Fans

https://www.sammyfans.com/2024/02/01/google-january-play-system-update-causing-storage-issues/



Google shares fix for Pixel phones hit by bad system update

https://www.bleepingcomputer.com/news/mobile/google-shares-fix-for-pixel-phones-hit-by-bad-system-update/



2024年1月頃から報告されている不具合は、Google Playシステムアップデート以降、「内部ストレージにアクセスできない」「アップデート以降デバイスが起動しなくなった」「YouTubeやウェブサイト上の動画を含む全てのメディアを再生できない」「カメラが正常に動作しない」「一部のアプリが起動しない」といったものです。これらの不具合は、「Google Pixel Fold」や「Pixel 8」「Pixel 7」「Pixel 6」「Pixel 5」など、複数のPixelシリーズで発生していることが報告されています。



Google Pixelの一部端末で「ストレージにアクセスできなくなるバグ」が再発していることが報告される - GIGAZINE





これらの問題に対し、Googleは2024年2月1日、「1月のGoogle Playシステムアップデートを受け取った一部のPixel端末において、ストレージの問題が発生し、デバイスが正しく動作しないことを確認しています」と報告。さらに「複数のユーザープロファイルを持つPixel端末でこの問題が発生しやすい」と述べています。



また、Googleは「現在、システムアップデートによる問題の原因の修正に取り組んでいます。詳細がわかり次第、さらなるアップデートを提供します」と述べるとともに、この問題を解決するための一時的な対応策を提示しました。





Googleが提示した解決策は以下の通りです。



Pixel端末の「設定」アプリを開き、「デバイス情報」をタップ。





最下段の「ビルド番号」を7回タップ。





開発者向けオプションが有効になりました。





「設定」アプリ内の「システム」をタップ。





「開発者向けオプション」をタップします。





「USBデバッグ」を有効化します。





その後、スマートフォンをUSB Type-CケーブルでPCに接続。



Android Debug Bridge(ADB)アプリケーションを含む、Androidの開発者向けツールをPCにダウンロードし、コマンドプロンプトを起動。





作業ディレクトリを、先ほどの開発者向けツールに含まれる「platform-toolsディレクトリ」に変更します。





コマンドプロンプトに以下のコードを入力し、Enterキーを押下。



adb devices



さらに以下の2つのコードを入力し、Enterキーを押下します。



adb uninstall com.google.android.media.swcodec

adb uninstall com.google.android.media



USB Type-Cケーブルを抜き、スマートフォンをPCから切断。その後スマートフォンを再起動します。



再度スマートフォンで「開発者向けオプション」画面を開き、「開発者向けオプションを使用」をオフに切り替えます。





PCに戻り、コマンドプロンプトに以下のコードを入力してアプリケーションを終了すれば完了です。



adb kill-server