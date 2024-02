電気自動車が重すぎるせいでガードレールをあっさり突き破ってしまう衝撃映像が公開される

Crash tests indicate nation's guardrail system can't handle heavy electric vehicles | AP News https://apnews.com/article/electric-vehicles-crash-test-guardrails-nebraska-3ec299a7ad87d0f63a6dd9357f663fce Watch a 7,000-LB Rivian R1T Destroy a Guardrail in Eyebrow-Raising Test https://www.thedrive.com/news/rivian-r1t-destroys-guardrail-ev-safety-crash-test-video ガードレールは車両が歩道や路肩に飛び出すのを防ぐために設けられているため、車が衝突してもそう簡単に突き破られないようになっています。しかし、EV車はバッテリーのせいで車両重量がガソリン車よりも重い傾向があり、重心も低くなっているため、既存のガードレールはEV車の暴走を防ぐのに十分ではない可能性があるとのこと。

ガソリン車よりも環境に優しいとして注目されている電気自動車(EV車)は、車載の大容量リチウムイオンバッテリーが非常に重たいため、同サイズのガソリン車と比べて 200kg~500kgも車両重量が増える傾向 があります。車両が重くなると衝突時のエネルギーも大きくなるとのことで、アメリカの ネブラスカ大学リンカーン校 と 陸軍工兵司令部 が、実際にEV車を ガードレール に衝突させた実験動画を公開しています。 Nebraska experts weigh highway safety and electric vehicles | Nebraska Today | University of Nebraska–Lincoln https://news.unl.edu/newsrooms/today/article/nebraska-experts-weigh-highway-safety-and-electric-vehicles/

2024年02月02日 21時00分00秒 in 乗り物, サイエンス, 動画, Posted by log1h_ik

