なぜ電気自動車は専用のタイヤを装着するべきなのか？

走行に化石燃料を使わず環境に優しいとされている電気自動車は、ガソリン車とは異なる「電気自動車専用タイヤ」の使用が推奨されています。「一体なぜ電気自動車には専用のタイヤが求められるのか?」という疑問について、テクノロジー系メディアのArs Technicaがまとめています。 Here’s why electric vehicles need EV-specific tires | Ars Technica https://arstechnica.com/cars/2022/12/heres-why-electric-vehicles-need-ev-specific-tires/ 電気自動車とガソリン車は見かけこそ大きく変わりませんが、その内部構造には大きな違いがあります。その影響で、普通のガソリン車と同じタイヤで電気自動車を走らせるとタイヤの摩耗が加速したり、熱関連の問題が増加したり、方向安定性が失われたりする危険があるとのこと。Ars Technicaは、電気自動車で専用タイヤを使うべき理由を以下のように説明しています。 ・重量 ガソリン車と電気自動車の大きな違いとして挙げられるのが、車両重量の違いです。電気自動車は大きなバッテリーを積んでいるため、一般的に同サイズのガソリン車よりも重い傾向があります。たとえば、メルセデス・ベンツの電気自動車「EQS 450 4MATIC」の重量は2539kgですが、ほぼ同サイズのガソリン車「S500 4Matic」の重量は2091kgとなっており、約450kgほど差があります。そのため、電気自動車のタイヤはガソリン車よりも要求される 荷重指数 が大きいとのこと。 タイヤが耐えられる重量は使用される原料の配合だけでなく、溝のパターンや深さの影響も受けます。また、重いバッテリーが車体全体に均等に配置されているのか、それとも走行中の動的負荷を軽減する目的で車体中央に配置されているのかでも、タイヤに要求される荷重指数は変わってきます。

2022年12月28日 07時00分00秒 in 乗り物, Posted by log1h_ik

