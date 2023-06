大型トラックにつぶされる悲惨な事故を防ぐ「簡単な措置」を規制当局は長年にわたって怠ってきた

トラックの車体の下に乗用車などが潜り込む「underride(アンダーライド)」という形態の交通事故による死傷者数は、簡易な安全装置をトラックに追加するだけで軽減できるにもかかわらず、規制当局がそれを無視して対策を行ってこなかった実態が、非営利の報道機関・ProPublicaとアメリカのテレビ番組・FRONTLINEの共同取材により明らかにされました。 How Regulators Failed to Act to Prevent Underride Crashes — ProPublica https://www.propublica.org/article/underride-crashes-nhtsa-dot-iihs-safety-cars-trucks 記事のトップに掲載されている画像は、2017年にアメリカ・テキサス州で発生したアンダーライドの事故の様子を収めた現場写真です。ヒョンデ・エラントラを時速40マイル(時速約64km)で運転していたリカルド・マルコス氏(右)は、帰宅途中の路上で急に脇道から合流してきた大型トラックに追突し、そのまま帰らぬ人となりました。

・関連記事

暴走するトラックをも受けとめる次世代型ロードブロック「Droparm Gate」 - GIGAZINE



世界で初めて商用の自動運転トラックが公道での走行を認可される - GIGAZINE



互いに通信して隊列走行できる自動運転トラックが欧州横断に成功 - GIGAZINE



車高の違いのせいなのか、ぶつかっている車を気にせず走り続けるトラック - GIGAZINE



ドライバーの95%は子どもよりも「フワフワのケーキ」を載せた時の方が安全運転を心がけることが判明 - GIGAZINE

2023年06月16日 06時00分00秒 in 乗り物, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.