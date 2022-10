2022年10月18日 13時00分 ネットサービス

TikTokがライブ配信の年齢要件を18歳以上に引き上げる、大人の視聴者限定のライブ配信も可能に



ショート動画共有SNSのTikTokが2022年10月17日、ライブ配信の年齢要件を「18歳以上」に引き上げると発表しました。これまでは16歳以上のユーザーならライブ配信が可能でしたが、この変更により11月23日以降は18歳以上のユーザーしかライブ配信ができなくなります。また、今後数週間以内に「ライブ配信の視聴者を18歳以上に限定する設定」も導入予定だとのことです。



TikTokは若者世代から強い支持を受けているSNSですが、子どものプライバシーや児童ポルノコンテンツを巡って非難や捜査の対象になることも多く、近年は「16歳未満のユーザーはデフォルトで非公開アカウントに設定する」などのプライバシー保護施策を導入しています。



そして10月17日、TikTokは新たに「ライブ配信の年齢要件を16歳以上から18歳以上に引き上げる」と発表しました。11月23日からこのルールが施行され、17歳以下のユーザーはライブ配信をホストすることができなくなります。



TikTokはこの変更について、「TikTokの基盤はコミュニティの信頼と安全性の上に築かれています。ユーザーとクリエイターを保護し、彼らの幸福をサポートするために、私たちは常にセーフガードを進化させるよう努力しています」と説明しています。なお、ライブ配信における投げ銭や収益化機能は以前から18歳以上のユーザーのみに許可されています。





また、今後数週間以内に「クリエイターがライブ配信で大人の視聴者のみにリーチしたい時のオプション」を導入する予定であることも発表されました。「成人向けライブ」と聞くとアダルトコンテンツを連想するかもしれませんが、TikTokは例として「大人向けのコメディライブ配信」や「つらい経験について話す配信」などを挙げています。



さらにTikTokは、ライブ配信コメントのキーワードフィルタリング機能の更新版を今後数週間以内に展開することや、「最大5人のゲストと一緒にライブ配信できる機能」を最近導入したことも報告しました。