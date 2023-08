PS5のシステムソフトウェアベータ版が最大8TBのSSDに対応、新モデル登場への布石か

2023年7月31日、 PlayStation 5(PS5) の システムソフトウェアアップデートベータ版 が配信されました。この最新のシステムソフトウェアアップデートベータ版で、PS5が最大8TBの M.2 SSD に対応したことが明らかになっています。 New PS5 beta adds 8 TB M.2 SSD support, doubling the previous maximum - Polygon https://www.polygon.com/23813952/ps5-beta-8tb-ssd-slim-rumors

・関連記事

PlayStation 5にSSDを増設してロード時間や起動時間の変化を確かめてみた - GIGAZINE



PlayStation 5が出荷台数4000万台を記録 - GIGAZINE



「ソニーがPS5のスリム版&ポータブル版を2023年に発売する」とMicrosoftが言及 - GIGAZINE



「PlayStation 5」を実際に遊んでみたレビュー、4K HDRの美麗グラフィック&DualSenseのリアルな振動を楽しめる - GIGAZINE



2023年08月01日 10時52分00秒 in ソフトウェア, ハードウェア, ゲーム, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.