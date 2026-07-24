2026年07月24日 11時10分 ゲーム

XBOXで「広告付き無料ストリーミングプレイ」のテストがスタート



MicrosoftがXBOXの最新機能をいち早く体験できるXBOX Insider Programの参加者限定で、自分が保有しているゲームを広告付きながらも無料でストリーミングプレイできるようになる機能のテストを開始しました。



Beginning Ad-supported Game Streaming Test & Learn - XBOX Wire

https://news.xbox.com/en-us/2026/07/23/game-streaming-ad-supported-xbox-insiders/





Microsoft is testing free, ad-supported cloud gaming for Xbox Insiders | The Verge

https://www.theverge.com/games/969969/xbox-testing-ad-supported-streaming



Xbox Tests Ad-Supported Cloud Streaming, No Game Pass Required | PCMag

https://www.pcmag.com/news/xbox-tests-ad-supported-cloud-streaming-no-game-pass-required



テスト期間中、XBOXアカウントを持っているXBOX Insider Programの参加者は、所有しているゲームを広告付きにはなるものの、無料でストリーミングプレイできるようになります。ただし、プレイヤーは対応デバイスおよび地域を問わず、1回のプレイ時間が1時間に制限される模様。





広告が再生されるタイミングは、ゲームのセッション開始前なので、ゲームプレイ時の基本的な体験は変わりません。また、広告付きストリーミングプレイを利用するか、通常のXBOXを使ったゲームプレイを利用するかは完全に任意です。



このストリーミングプレイを利用すれば、例えば「XBOX Oneユーザーが新しいハードウェアを購入することなく、XBOX Series X|S向けに開発された最新ゲームをプレイ」することも可能。XBOXは「ゲーム機が入手困難だったり、価格が高かったりする地域では特に意義深く、より多くのプレイヤーが既に所有しているデバイスで素晴らしいゲームを楽しめる新たな手段となるはずです」と無料のストリーミングプレイの意義について語っています。





さらに、XBOXは「ゲーム業界における広告は、ゲーム内広告から基本プレイ無料モデルまで、数十年にわたって存在してきました。しかし、必ずしもプレイヤーのことを考えて作られてきたわけではありません。適切に実施された広告は、アクセスコストの削減に役立ちます。ストリーミング配信を事前に購入することなくゲームに参加できる新たな手段を提供し、新しいプレイ方法を通じてユーザー層を拡大することがかのうとなるはずです」と記しました。



なお、XBOXは広告付きサービスへの取り組みについて、以下の点を明確にしています。



1：私たちはプレイヤーから始めます。広告は価値を生み出すべきです。

2：私たちはゲームプレイの流れを妨げません。

3：私たちは広告に対しても、コンテンツと同等の品質基準を設けています。

4：私たちは何が広告なのかを明確にしています。

5：私たちは各プラットフォームにおいて、プレイヤーが期待する内容に広告が合致するように努めています。



XBOXは今回のテストから学び、プレイヤーの利用状況やフィードバックに基づき、今後も改善を続けていくと説明しています。XBOXの目標はシンプルで、「より多くの人に、より手頃な価格でゲームを楽しんでもらうこと」だそうです。



なお、XBOXの最高戦略責任者のマシュー・ボール氏は、過去にゲーム業界を活性化させるための方法として「ゲームに広告をより受け入れやすい形で掲載すること」を挙げていました。



XBOXの新幹部がゲーム業界が生き残るために必要な要素は「広告」だと語る - GIGAZINE

