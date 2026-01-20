2026年01月20日 12時32分 ネットサービス

Xbox Cloud Gamingに広告つきサービスが登場予定



Xbox Cloud Gamingで遊んでいるユーザーに、「1セッションあたり1時間の広告付きプレイ」という広告が表示され始めたことが分かりました。将来的に導入される広告つきプランに関する内容だとみられています。



ゲームをダウンロードなしで遊べるサービス「Xbox Cloud Gaming」を利用するには、Xboxのサブスクリプションサービス「Xbox Game Pass」への加入が必須です。



上記のサブスクリプションに加入せずともXbox Cloud Gamingを利用できるプランとして準備されているのが広告つきプランです。2025年10月、その存在が報じられました。



テクノロジー系メディアのThe Vergeが確認したところによると、2026年になって「1セッションあたり1時間の広告付きプレイ」という広告が表示されるようになったとのこと。将来的に追加される新プランのために用意された宣伝だと思われます。



テクノロジー系メディアのWindows CentralがMicrosoftに確認したところ、Xboxゲームを所有しているもののXbox Game Passに加入していないユーザー向けに広告が表示されるようになるとのことです。ただし、広告つきプラン自体はまだ始まっておらず、時期尚早の広告は配信側の誤りだった可能性も指摘されています。



Xbox Cloud GamingはMicrosoftの成長に寄与しており、関税やその他の経済的要因により従来のゲームハードウェア購入が現実的でない地域で特に好調とのこと。2025年には加入者のプレイ時間が前年比45％増加したことも伝えられました。

